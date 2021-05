Cae una banda de las Tres Mil Viviendas cuando daba un porte de marihuana

La Policía Nacional ha detenido a seis personas cuando daban un porte de marihuana. Cuatro de los arrestados forman parte de una banda de las Tres Mil Viviendas y llevaban la droga a otro destino cuando fueron interceptados por la Policía, en una carretera del término municipal del Viso del Alcor. Dos de los sospechosos, los compradores, iban en un vehículo que hacía de lanzadera, es decir, iba por delante del coche en el que iba la droga para detectar una posible presencia policial. De hecho, la operación se llama así, Lanzadera.

La operación la ha desarrollado el Grupo VI de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla, que desde hace unos meses se dedica en exclusiva a la lucha contra el cultivo y distribución de cannabis. Esta es la droga que más ha crecido en los últimos años, hasta el punto de que Sevilla es uno de los principales centros de producción de la misma y desde aquí se exporta a otros países europeos.

Los agentes de esta unidad contaban con información del porte que iban a dar los sospechosos. En el maletero del segundo coche, los agentes encontraron casi cuatro kilos de cogollos de marihuana. Los policías detectaron el coche lanzadera, que era el que utilizaban los compradores de la droga. En el segundo vehículo, viajaban cuatro personas que realizaban funciones de transporte de la misma y procedían de las Tres Mil Viviendas.

A los detenidos se les intervino, además de la sustancia estupefaciente, casi 9.000 euros en efectivo y los dos turismos que utilizaban para transportar la droga, según ha informado este miércoles la Policía Nacional en una nota de prensa. Los detenidos son cinco varones y una mujer, de edades comprendidas entre los 22 y los 36 años.

Dos de ellos tienen antecedentes por distintos delitos, aunque ninguno de los sospechosos tiene un amplio historial delictivo, lo que confirma las sospechas de la Policía de que gente poco experimentada en el mundo de la delincuencia se está dedicando al cultivo y tráfico de marihuana, al ver una oportunidad de obtener ingresos rápidos y sin demasiada inversión previa en este negocio.

Uno de los detenidos es P. A. M., de 28 años, con antecedentes por hurtos. Otro es M. A. L. M., de 36, con una detención anterior por malos tratos. Los restantes implicados carecen de antecedentes. Son A. V. A., de 26 años; J. A. C. R. C., de 34; A. C. M., de 28; e I. M. L. V., de 22.