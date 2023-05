El Cardenal Spínola acepta las condiciones de la US para salir de su oferta académica

Un principio de acuerdo. La Fundación San Pablo Andalucía CEU ha aceptado, “con carácter general”, las propuestas presentadas por la Universidad de Sevilla (US) para que el centro Cardenal Spínola no forme parte de su oferta académica, como aprobó el consejo de gobierno de la Hispalense a raíz de que la entidad educativa promoviera la universidad privada Fernando III. De esta forma, y atendiendo a las fechas establecidas, el próximo curso aún las plazas de nuevo ingreso en sus cinco titulaciones estarán adscritas a la US. Será a partir del curso 2024/25 cuando se inicie la desadscripción, un proceso que puede durar seis años.

El propio CEU ha confirmado a este periódico que el pasado miércoles, a última hora, se envío una contestación al escrito remitido por la Universidad de Sevilla el 28 de abril (viernes de Feria). En él, la Hispalense establecía tres condiciones para el convenio de desadscripción, requisito básico para que dichas titulaciones no formen parte de la oferta de la universidad pública, que debe ser aprobado por la Consejería de Universidad de la Junta.

El CEU ha contestado con un “conforme con carácter general” a dicha misiva, aunque puntualizando ciertas premisas, especialmente la primera de ellas, en la que se pide a la fundación de enseñanza a que se comprometa “por escrito” a que la desadscripción comience de forma gradual el curso 2024/25. Desde la entidad que gestiona el centro Cardenal Spínola se precisa que será posible siempre que para entonces se encuentre en marcha la futura universidad privada Fernando III, un hito que depende del trámite parlamentario. En principio, todo apunta a que se cumplirán los plazos.

El nuevo edificio en el campus del CEU

La segunda de las condiciones fijadas por la US establece la separación de las actividades de la Fernando IIIy el Cardenal Spínola, algo que será posible gracias al nuevo edificio de dos plantas y 20 aulas que se construye en el campus que dicha entidad posee en Bormujos. En él se impartirán titulaciones de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ingenierías y también sanitarias, como Enfermería, Fisioterapia y más adelante, Medicina. Con tal fin, ya se ha firmado un acuerdo con Vithas para que su centro universitario en Castilleja de la Cuesta se convierta en hospital universitario de la Fernando III.

Y en tercer lugar, que se garantice al alumnado ya matriculado en el Cardenal Spínola la finalización de los estudios en el centro universitario. A este respecto, desde el CEU se incide en que la relación con la Hispalense se mantendrá, al menos, seis años, pues habrá que tener en cuenta a los estudiantes “rezagados” que no completen los cursos.

Adscritas en el Distrito Único Andaluz

Por ahora, tanto las cinco titulaciones del Cardenal Spínola como el grado de Enfermería del centro de San Juan de Dios aparecen adscritas a la US en la oferta publicada por el Distrito Único Andaluz (DUA). Y ello, pese a que desde la Hispalense ha insistido otra vez este jueves en que las plazas de nuevo ingreso en estos centros no formarán parte de la oferta de la universidad pública para el próximo curso.

Para ello, explican que la oferta de las universidades la debe aprobar la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), órgano dependiente del Ministerio de Universidades. En la antigua ley universitaria se fijaba –según la US– fecha para dicha publicación: antes del 30 de abril, pero con la nueva LOSU no existe límite temporal al respecto. De hecho, en la web del ministerio la única oferta disponible es la del curso actual. Sin embargo, el CEU asegura que dicha oferta ya se aprobó el 25 de abril, tres días antes de que la Hispalense les enviara el escrito con las condiciones para iniciar la desadscricpión.