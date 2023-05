La Junta confirma que el Cardenal Spínola y San Juan de Dios seguirán adscritos a la US el próximo curso

La desadscripción de los centros San Juan de Dios y Cardenal Spínola de la Universidad de Sevilla (US) no será posible hasta que no haya un acuerdo entre las partes implicadas. Así lo ha explicado la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, que ha salido al paso del cruce de comunicados emitidos por las instituciones académicas las últimas horas. Por tanto, las titulaciones de dichos centros siguen, por el momento, formando parte de la oferta de la Hispalense para el próximo curso. De ahí que aparezcan en el Distrito Único Andaluz (DUA).

El departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos ha confirmado el pronunciamento de la Fundación San Pablo Andalucía CEU sobre la continuidad de su centro universitario Cardenal Spínola en la oferta de la Hispalense. En declaraciones a este periódico, fuentes de dicha consejería han explicado que, por ahora, lo único que se les ha presentado es "un borrador de convenio firmado sólo por una parte, la Universidad de Sevilla".

"Para completar la desadscripción, es necesario que también lo firme la otra parte implicada, en este caso, el centro Cardenal Spínola", explican desde la consejería mencionada. Mientras esto no suceda, las titulaciones del CEU -y especialmente las plazas de nuevo ingreso- seguirán formando parte de la oferta académica de la US para el próximo curso. Así consta en el mapa del DUA, que también incluye como adscrito a la Universidad de Sevilla el Centro de Enfermería San Juan de Dios, del que la Hispalense ha anunciado, de igual modo, la desadscripción.

"Una alarma innecesaria"

En este sentido, la Consejería de Universidad ha enviado un comunicado en el que señala que "estamos seguros de que la US, como siempre ha hecho como institución modélica que es, cumplirá lo establecido en la legislación para la desascripción de los centros adscritos". "Deseamos que las partes se pongan de acuerdo, que exista un clima de cordialidad en el proceso por el interés de todas las instituciones y que no se genere una alarma innecesaria entre los estudiantes, que tienen garantizados sus derechos", abunda el escrito.

La consejería hace hincapié en que "haremos que se cumpla el papel que la legislación marca, que es el de control de legalidad de la desadscripción y asegurar que los estudiantes que actualmente cursan sus estudios en los centros adscritos puedan finalizarlos con normalidad y todas las garantías. La consejería velará por que se cumpla el estricto cumplimiento de la normativa que existe a nivel estatal y autonómico y de los acuerdos del Consejo General de Política Universitaria presidida por el ministerio", apostilla el comunicado institucional.

Frente al argumento del Gobierno autonómico, la Universidad de Sevilla ha detallado este jueves el proceso llevado a cabo desde que su consejo de gobierno decidió en marzo que las plazas del Cardenal Spínola y del San Juan de Dios dejaran de formar parte de su oferta para el próximo curso. Una desadscripción que obedece a diferentes motivos en cada centro.

"La LOSU no especifica fecha para la oferta"

En este sentido, la US asegura que envió al DUA la oferta de plazas aprobada por su consejo de gobierno, que no contempla ninguna de nuevo ingreso para los centros Cardenal Spínola y San Juan de Dios. En este punto, la Hispalense se aferra a la nueva ley universitaria del Gobierno de Pedro Sánchez, la LOSU, para rebatir la oferta académica que aparece en el Distrito Único Andaluz. "La LOSU (art.31.4) establece que las comunidades autónomas efectuarán la programación de la oferta de enseñanzas de las universidades de su competencia y sus distintos centros, de acuerdo con ellas (la US no ha acordado con la Junta de Andalucía oferta diferente a la aprobada en su consejo de gobierno). Dicha oferta se comunicará a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) para su estudio y aprobación. La LOU decía que esta oferta tenía que estar aprobada antes del 30 de abril, pero en la LOSU no se especifica fecha", explica el comunicado de la Universidad de Sevilla.

Por último, la US apunta al Gobierno central, y en concreto al Ministerio de Universidades, a la hora de defender que el próximo curso no habrá plazas de nuevo ingreso adscritas a la US en el San Juan de Dios y el Cardenal Spínola: "la CGPU no ha aprobado la oferta para el próximo curso y, por tanto, no se ha publicitado por el Ministerio de Universidades la oferta aprobada (se puede comprobar que en la web del ministerio que la última oferta publicada corresponde al curso 2022/23)". Y aquí pega un tirón de orejas al CEU e incluso a la Junta: "Es necesario que la CGPU apruebe la oferta como paso previo a su publicación por parte de las comunidades autónomas".

La posición del CEU

El CEU, sin embargo, señaló ayer a este periódico que la CGPU aprobó la oferta de plazas para el próximo curso el pasado 25 de marzo. Además, aclaró que el proceso de desadscripción lo hará "de forma ordenada", en beneficio de la comunidad educativa del Cardenal Spínola y siempre contando con la aprobación de la consejería competente. Esta institución de enseñanza asegura que las 820 plazas de nuevo ingreso de la cinco titulaciones que en dicho centro se imparten -los grados de Actividad Física y del Deporte, Educación Infantil, Educación Primaria y Derecho y el máster de Enseñanza Secundaria (MAES)- están incorporadas en el DUA para el próximo curso. La desadscripción, en todo caso, sería efectiva de forma gradual a partir del ejercicio 2024/25.

Horas antes, la US había enviado un comunicado a los estudiantes del Cardenal Spínola y San Juan de Dios explicándoles los motivos de la desadscripción. En el caso de este último, se anunciaba un trámite para facilitar que dichos alumnos siguieran sus estudios en la Facultad de Enfermeria de la Hispalense.