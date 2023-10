Celebrado el VIII Torneo de Golf Proyecto Hombre Sevilla en el Real Club Sevilla Golf

El Real Club Sevilla Golf ha vivido un año más uno de los Torneos de golf solidarios de referencia en Sevilla como es el que se celebra a beneficio de Proyecto Hombre Sevilla. Y, como es tradición ya en este torneo, y de nuevo este año en la que ha sido su VIII edición, con el entrañable recuerdo siempre a Enrique Osborne Isasi, fallecido en 2020, quien fue patrono de esta entidad y dedicó gran parte de su vida a apoyar a Proyecto Hombre Sevilla en todas sus actividades.

El Torneo de nuevo este año 2023 volvió a despertar gran interés con la participación de numerosos jugadores y logrando concentrar a un gran número de asistentes posteriormente en la celebración de la entrega de trofeos en el Club.

Con más de 160 participantes, el Torneo de Golf Proyecto Hombre tuvo lugar durante toda la jornada del viernes en formato de juego stableford individual con salidas consecutivas desde las 8:00 horas, con 18 hoyos patrocinados por diferentes empresas.

En cada categoría se otorgaron tres premios (primero, segundo y tercero), además del Trofeo Scratch, el Trofeo al Mejor Senior (señoras y caballeros; no acumulable), a la bola más cercana al Hoyo 13 (no acumulable), al drive más largo Hoyo 13 (no acumulable).

Como cada año, fue fundamental la labor del equipo de voluntarios de la asociación, colaboradores y jugadores de golf que un año más, junto con el equipo del Real Club Sevilla Golf, hicieron posible que esta iniciativa solidaria resultara todo un éxito.

Ya por la noche, más de 200 personas asistieron al cóctel y entrega de premios a los ganadores del Torneo, además del tradicional sorteo de los numerosos regalos cedidos por los patrocinadores.

El Torneo de Golf Proyecto Hombre Sevilla este año ha contado con el patrocinio de firmas como Amorino, Panadería Obando, Gimar, Catunambú, Grupo Galia, Hospital Viamed, Instituto Español, Caixabank, Lexus, Maio, Plainsur, Transportes Río Vega, Caja Rural del Sur, Auna Auditores, The Yago Foundation, Supermercados MAS, Trillo, Cinco Jotas, VicriSur, Praia Verde, Saica, y Tecade.

Proyecto Hombre en Sevilla a lo largo de su historia a más de veinte mil personas y a sus familias. En estos 32 años, esta Entidad ha sido un referente en el tratamiento de adicciones. Continúa acogiendo en sus diferentes programas residenciales y ambulatorios a todo tipo de personas con problemas de abuso de sustancias, pero además ha ido creando líneas de trabajo específicos para jóvenes y adolescentes, con o sin sustancias, mujeres vulnerables con problemas de adicción, así como personas con patología dual. Eventos como éste, suponen evidenciar desde la mayor solidaridad posible, el apoyo de la sociedad civil sevillana a Proyecto Hombre Sevilla.