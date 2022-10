Ciudadanos exige a Pimentel que abandone el 10 de noviembre la portavocía del grupo municipal

Tan sólo un día después de que el portavoz Cs en el Ayuntamiento de Sevilla Álvaro Pimentel anunciara que abandonaría la portavocía a finales de diciembre, la dirección provincial de la formación naranja ha hecho público un comunicado en el que le exige que su salida de la portavocía se adelante al 10 de noviembre, fecha que considera más adecuada para "garantizar el normal funcionamiento" de la actividad de este grupo municipal. En caso de que Pimentel no acepte esta fecha, el partido anuncia la apertura de un expediente disciplinario.

En un comunicado, la dirección provincial de Cs asegura que la fecha establecida esta formación política para ejecutar el relevo en la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento de Sevilla es el "próximo jueves 10 de noviembre" y, en este sentido, considera que se trata del "plazo más adecuado para garantizar el normal funcionamiento de la actividad de nuestro grupo municipal y para facilitar el desarrollo de la futura candidatura de nuestro partido a las elecciones municipales de mayo del próximo año".

Según la dirección de Cs, la fecha fue comunicada por el presidente de la gestora de Ciudadanos en Andalucía, Andrés Reche, a todos los integrantes del grupo municipal en una reunión celebrada el pasado 18 de octubre. "Un encuentro del que se ausentó, sin justificación conocida por el partido, el actual portavoz del grupo municipal".

No obstante, Ciudadanos asegura que ha informado a Álvaro Pimentel, "a través de sus canales de comunicación oficiales", sobre la decisión adoptada por el partido en cuanto a la fecha definitiva en la que se ejecutará este relevo, que será, "como máximo, el próximo 10 de noviembre", insiste.

Por último, la formación naranja confía en que "el señor Pimentel reconsidere la decisión que hizo pública en el día de ayer en sus redes sociales sobre mantener la portavocía hasta finales del mes de diciembre y que, como ha manifestado públicamente en varias ocasiones, colabore al máximo con Ciudadanos para que su sustitución sea lo más cordial posible. En caso contrario, el partido dará inicio a la propuesta de expediente disciplinario que recogen nuestros estatutos", concluye la nota.

Hace un mes que Pimentel anunció que no será el candidato a la Alcaldía de Sevilla por Ciudadanos en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2023. Pimentel, que muchos ven próximos al PP de José Luis Sanz, redactó un comunicado que dice lo siguiente: "Desde hace unos meses, he estado meditando si concurrir o no como candidato de Ciudadanos a las próximas elecciones municipales. Entendiendo que el partido tiene que ir planificando con la debida antelación los comicios locales, he decidido, y así lo he comunicado hoy a su dirección, no liderar esa candidatura".