Coronavirus en Sevilla: el barrio de Torreblanca lanza un desesperado SOS

Un SOS. El barrio de Torreblanca, uno de los más deprimidos de Sevilla, pide a las administraciones que actúe con urgencia ante la situación de alarma social que atraviesa. Desde la Plataforma Vecinal Torreblanca Unida, advierten que muchas familias no tienen recursos para lograr alimentos y bienes de primera necesidad durante estos días de confinamiento provocados por el COVID-19.

"Ante la terrible situación provocada por la pandemia del coronavirus, que se ceba de una manera más cruel si cabe con los sectores de la población de Sevilla más desprotegidos, nos dirigimos a los responsables políticos (Ayuntamiento y Junta de Andalucía especialmente) para mostrarles nuestra grave preocupación ante la situación a la que esta pandemia y el establecimiento del estado de alarma y confinamiento está llevando a muchas familias de nuestro barrio, que, en su gran mayoría están teniendo durante estos días un comportamiento ejemplar respetando las normas de obligado confinamiento", señalan.

Desde esta plataforma vecinal inciden en la complicada situación económica y social que atraviesan muchos residentes, y que se remonta a la crisis iniciada en 2008, que llevó un enorme empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo para muchas familias del barrio, situación que estaría llegando ahora al límite.

"Son muchos los vecinos cuyo único sustento venía de trabajos en lo que se conoce como economía sumergida, sin contratos y sin seguridad alguna o en el sector del trabajo doméstico. Familias enteras en las que si no trabajan no cobran y, por tanto, tampoco pueden acceder a cubrir las más básicas necesidades".

El endurecimiento aún más del confinamiento a partir de este lunes agravará todavía más la situación de muchas familias que permanecen encerradas en pisos de 45 metros cuadrados y sin recursos básicos, por lo que alertan: "O reciben apoyo de las administraciones en estos momentos, porque no pueden acceder a ninguna prestación social, o pueden terminar buscando salidas desesperadas ante la emergencia social".

Esta plataforma vecinal de Torreblanca añade la difícil situación de los menores que, además, no pueden acceder a comer en condiciones adecuadas en los colegios. "No exageramos cuando decimos que la situación es de verdadera emergencia social. Se acaban las pocas reservas que estas familias podían tener y nos quedan muchos días, demasiados, de confinamiento".

Por ello, imploran que se deje abandonados a estos vecinos. Piden que se refuercen los servicios sociales y todos los mecanismos de que disponga por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía: "Hay que hacer lo que haga falta y hay que hacerlo ya. Lo primero tiene que ser la atención a la gente que no puede llegar ni a lo más básico. Para estas familias, la comida y los productos de primera necesidad son sus respiradores y sus mascarillas. No se les puede abandonar. Si los actuales servicios sociales no dan abasto, habrá que reforzarlos y exigimos que se haga antes de que la situación explote en las manos de los responsables", concluye.