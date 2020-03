Coronavirus Sevilla: Así viven el aislamiento en casa las personas que presentan síntomas

¿Cuántas personas han contraído el coronavirus y no lo saben? Puede que muchas más de las que se pueda imaginar, sobre todo si la enfermedad puede cursar asintomática en algunas ocasiones. En muchos casos, cuando aparecen algunos indicios, los pacientes reciben la indicación de quedarse en casa, aislados en la medida de lo posible, una situación que añade nuevas inquietudes y dificultades al confinamiento.

Es un ejemplo que relata una joven sevillana, madre de dos niños de 1 y 3 años y empleada de banca. El pasado viernes empezó con febrícula (37,5º), congestión nasal y muchos dolores musculares. El domingo por la tarde su situación se agravó, la fiebre ya era de 38,5º y, lejos de bajar, el lunes ya superaba los 39º. Ya había llamado a los teléfonos facilitados para la atención del coronavirus. En uno de ellos la información fue mínima, en otro número la atención fue más personalizada. La paciente explicó al facultativo cuál es su puesto. Además, le comentó que son diez compañeros y que estuvo atendiendo al público. La recomendación no varió: "Si no tiene ninguna patología previa grave, quédese en casa y evite abrazar o besar a sus familiares y en cuatro días vuelva a llamar".

La paciente siguió tomando paracetamol cada seis horas, pero la fiebre apenas bajaba unas décimas; perdió el sentido del olfato y el gusto. El martes ya desapareció la fiebre, pero no los dolores musculares. Aún así, la mejoría fue notable en cuestión de horas y todo se redujo a cansancio generalizado y un poco de asfixia cuando hacía algún esfuerzo. Ya había agotado los tres días que en su puesto de trabajo le corresponden por enfermedad. "¿Qué hago? ¿Vuelvo a mi puesto?", se preguntó. Pidió cita a través del servicio Salud Responde para acudir a su médico de familia y tramitar la baja médica, pero no le dieron un hueco hasta el 31 de marzo, una semana después.

Al miedo por el posible contagio a su familia y sus compañeros, con quien ha convivido antes de notar síntomas, se suma ahora el agobio que añade la desinformación y la incertidumbre, pues no hay un test ni ninguna prueba que confirme que ha tenido realmente coronavirus. Aunque lo más duro está siendo atender a dos niños pequeños sin poder acercarse a un metro de distancia. ¿Cómo se hace eso?

Otro joven profesional comenta su caso añadiendo otro problema: ¿Cómo aislarse en un piso de 65 metros cuadrados y un solo baño? Por suerte no tiene hijos, convive con su pareja que, de momento, no presenta síntomas y es un gran apoyo para comer y mantener la casa limpia cuando la fiebre le vence y no tiene fuerzas para salir de la cama. Para él la gran incertidumbre es saber si realmente ha contraído el coronavirus o el diagnóstico es otro. Ante la duda, la recomendación es aislarse y aguantar el tsunami de emociones. Por eso prefieren hablar desde el anonimato, temerosos de que señalarse en público pueda sumar una preopación más: el sentirse rechazados socialmente. "No somos apestados, es cierto, pero no creo que a nadie le guste que estemos cerca", comenta el paciente.