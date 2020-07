Coronavirus Sevilla: La edad media de los infectados cae por debajo de los 45 años

El perfil de los afectados de Covid-19 ha cambiado. Si durante los peores meses de la crisis sanitaria el mayor volumen de contagiados se situaba en su mayoría en mujeres de entre 50 y 80 años, con una alta propensión a ser ingresadapo, ahora la edad media ha bajado bruscamente, por debajo de los 45, y la mayor parte de los contagiados son asintomáticos o con síntomas leves, jóvenes y que principalmente se contagian en el ámbito social.

La nueva normalidad no sólo ha traído consigo cambios a la hora de afrontar el día a día -uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, distancia de seguridad, etc.-, sino también modificaciones entre los más afectados por el Covid-19. Con el verano y el buen tiempo y las actividades sociales al aire libre, las medidas de seguridad contra el virus han empezado a relajarse, especialmente entre la población más joven, y prueba de ello es que la mayoría de contagios confirmados en los últimos 14 días en la provincia tienen su origen en viajes, fiestas o reuniones familiares y con amigos.

Los menores de 45 años aglutinan 113 contagios confirmados en los últimos 14 días

De este modo y, teniendo en cuenta los positivos confirmados en los últimos 14 días en la provincia, a día de hoy son 113 los positivos registrados en menores de 45 años frente a los 48 que se han detectado por encima de esa edad. En concreto, el tramo de edad más afectado ahora mismo es el comprendido entre los 30 y los 44 años, con 47 positivos registrados, seguido de los jóvenes de entre 15 y 29 y los menores de 14, ambos con 33 casos. El cambio en el perfil de los afectados es más llamativo aún si se tiene en cuenta de que en las últimas dos semanas apenas se han dado 16 casos en los mayores de 65, el colectivo más vulnerable y afectado durante el pico de la pandemia. En cuanto al sexo, sólo en el caso de entre 15 y 29 años hay más hombres contagiados que mujeres.

En dos semanas se han dado 3 casos entre los mayores de 80 frente a lo 1.036 del total

Si se tienen en cuenta los datos totales de contagios desde que estalló la pandemia, el mayor número de contagios se concentra entre los mayores de 65 años y siempre más en mujeres que en hombres. Por grupos de edad, si ahora son 15 los casos confirmados en personas de entre 65 y 84 años, la totalidad de positivos durante el pico de la pandemia recoge 739 contagios en este tramo de edad. De 65 a 80 años han sido confirmados en los últimos 14 días 13 contagios frente a los 541 registrados desde el inicio de la crisis sanitaria. Más allá, apenas son 3 los positivos detectados ahora en los mayores de 80, mientras que en los últimos meses han sido 1.033 los mayores afectados, de los que muchos, desgraciadamente, no lograron vencer al virus.

La caída de la media de edad de los afectados tiene otra consecuencia, en este caso positiva, ya que ahora la enfermedad provoca menos hospitalizaciones como demuestra el hecho de que, pese a los 158 contagios activos a día de hoy en la provincia tanto por PCR como por otro tipo de pruebas, sólo tres pacientes siguen ingresados y de ellos dos son atendidos en la UCI.

No obstante, los brotes no dan tregua. Andalucía sigue sumando focos cada día y Sevilla no queda al margen de esta tendencia. De 38 rebrotes que había el martes en la comunidad ayer se pasó a los 40, dos más, de los que uno se ha registrado en la provincia de Sevilla, en concreto en Écija. La provincia suma así nueve brotes en menos de 15 días. La capital sigue siendo la que acumula el mayor número de casos, con un total de 47 contagios activos y dos focos, de los que uno ya se encuentra en fase de control.

La Consejería de Salud y Familias informó ayer de un total de 17 infectados más de los que sólo un caso pertenece a uno de los focos confirmados en la capital. Los otros 16 positivos son casos aislados, sin relación entre ellos o que no alcanza el mínimo de cuatro contagios vinculados entre sí ,necesarios para que Sanidad pase a reconocerlos como brote. Salud sigue sin incluir el foco registrado en una empresa ubicada en Torre Sevilla, con tres positivo confirmados, porque, según fuentes del entorno de la misma, los rastreos se estarían haciendo de forma privada y hasta el momento todas las nuevas pruebas habrían dado negativo.

De los nueve focos activos en Sevilla, sólo el primero de ellos, detectado en Los Remedios el pasado 17 de julio, está en fase de control con 12 contagios. En los otros ocho, los epidemiólogos continúan el rastreo de contactos y realizando pruebas para determinar su alcance al tiempo que están confirmados 37 casos en Montellano, el más numeroso; 17 en otro brote en la capital del que no se han dado datos de localización; cuatro en Écija; cuatro en La Algaba, que cuenta ya con cinco contagios aunque en principio este último no está vinculado al brote; cuatro en Gerena; ocho en Osuna, también con un noveno positivo no vinculado; ocho en Constantina; y cuatro en Tomares, que también cuenta con tres casos más confirmados.

El Coronil informó ayer del primer caso detectado desde el inicio de la pandemia

Por otro lado, el Ayuntamiento de El Coronil anunció ayer la aparición de un contagio en la localidad, el primero desde que se inició la pandemia ya que éste era hasta el momento uno de los 17 municipios libres de Covid en la provincia. Las mismas fuentes señalaron ayer que la personas afectada se encuentra en aislamiento domiciliario y que se empezarán a hacer pruebas a las personas que han estado en contacto con ella.

Con estos últimos contagios, Salud informa de un total de 149 positivos detectados por PCR en los últimos 14 días, 112 en sólo una semana. El virus está presente ya en todos los distritos sanitarios de Sevilla y, además de los municipios afectados por los brotes, hay casos confirmados en Alcalá de Guadaíra (3); Dos Hermanas (4); Morón de la Frontera (1); Gines (1); La Pruebla del Río (3); Mairena del Aljarafe (1); Olivares (1); Salteras (1); Gelves (1); San Juan de Aznalfarache (1); Umbrete (1); Bormujos (1); Marchena (1); Osuna (9); Alcalá de Río (2); La Rinconada (3); Lora del Río (1); y El Viso del Alcor (1).

El balance total de casos diagnosticados desde que estalló la pandemia es de 3.333 (2.660 por PCR). Los fallecidos se sitúan en 290 y 1.215 personas han requerido hospitalización, de las que han tenido que pasar por las UCI sevillanas 153. El número de curados no ofrece cambios desde que empezaron a confirmarse los rebrotes y Sevilla y su provincia suma 2.885 personas libres de la enfermedad.