Cruz Roja insertó en el mercado laboral a más de 800 sevillanos en un año

Cruz Roja agradece a las empresas sevillanas su colaboración con la labor social que realiza y con su plan de empleo. Empresas con un valor añadido que este martes han sido reconocidas por la institución en un emotivo homenaje que se ha celebrado en el Caixafórum. En total, las premiadas han sido 16 entidades. Y, por riguroso orden alfabético, tal y como han sido nombradas en el acto, son Ametel, Atende Servicios Integrados, Calzados Benavente, Carrefour Express, City Sightseeing Sevilla, Coca Cola, Comercial Piedra, Crit Interim ETT, Fnac, Hotel Casa 1800, Hotel Querencia de Sevilla, Eurofirms Service Inneria, Macrosad, Pepco y Plasticosur. Entre ellas, hay pequeñas y medianas empresas sevillanas, pero también multinacionales con presencia y arraigo en Sevilla. Forman parte de un amplio tejido empresarial que colabora con sus programas de inserción laboral y que conforman un total cercano a las 250 entidades.

"Empresas, todas, que para nosotros son imprescindibles porque sin ellas no podríamos hacer nada. Por eso, el de hoy, es un acto muy especial, personalmente es el que más me emociona de todos los que hacemos porque en él abordamos lo que todos tenemos claro que es el principal problema de la sociedad española, el empleo, que, además es el problema que más vulnerabilidad genera", ha valorado al inicio el presidente provincial de Cruz Roja, Francisco Rodríguez Guanter, quien ha hecho entrega de una figura conmemorativa a cada empresa como premio a su "compromiso social" en la creación de "oportunidades que cambian vidas".

Con ese apoyo, Cruz Roja de Sevilla ha podido conseguir durante el 2023 la inserción laboral de 803 personas en la provincia tras haber participado en itinerarios laborales. Pero hay más, la institución ha apoyado, ayudado y orientado a 4.197 personas a través de la firma de 571 alianzas de colaboración con 244 empresas en distintas iniciativas. Además, un total de 347 empresas han contribuido como socias de la institución a sostener los diferentes proyectos con los que se presta apoyo a la población más vulnerable que van desde personas paradas de larga duración a mujeres en dificultad social, inmigrantes, jóvenes o mayores de 45 años, entre otros colectivos.

"La responsabilidad social de las empresas se puede materializar en muchos contextos y de formas distintas, colaborando en formaciones, en actividades de orientación laboral o a través de la intermediación de ofertas de empleo", explicó a continuación Carmen de la Corte, responsable del Plan de Empleo de Cruz Roja en Sevilla. "La colaboración con Cruz Roja conlleva, además, un beneficio social para las propias empresas", añadió, poniendo como ejemplo la colaboración de la institución en los procesos de selección de personal, facilitando que se presenten a ellos personas formadas específicamente para los puestos ofertados.

Reconocimientos aparte, Raquel Cubero y Ángel Delgado han puesto el punto de realidad al acto. Son dos sevillanos que han ejemplificado en la práctica lo que significan los proyectos de Cruz Roja y la colaboración de las empresas reconocidas. Para ella, por haber podido reinsertarse en el mundo laboral a través de un empleo que para ella supuso todo un "reto", pero del que hoy se siente "más que agradecida" como operaria de fábrica; y, para él, por haber conseguido otra oportunidad en un mundo laboral marcado por el "edadismo" del que se vio apartado, precisamente, por su edad.

El acto ha contado, además, con la presencia del delegado de Empleo y Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, quien se ha encargado de cerrar el evento. El concejal ha agradecido la labor de todas las empresas reconocidas. "Me voy de aquí abrumado por todo lo que he podido escuchar", afirmó. "Este tipo de actos son los que a mí, personalmente, me reconcilian con al vida y nos dan ánimo para seguir trabajando. Siempre que tengo la oportunidad reconozco públicamente el gran papel que hacéis las empresas porque el mejor programa social que existe es la creación de empleo sumáis al tejido productivo de la ciudad. Este reconocimiento lo quiero elevar al cuadrado porque no sólo estáis creando empleo de calidad, sino que también tenéis un compromiso total con los colectivos más vulnerables. Gracias, por supuesto, a Cruz Roja", añadió Pimentel, dando por concluido el homenaje.