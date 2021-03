El arbolado y la Policía Local copan las grandes quejas de los sevillanos

El arbolado y la Policía Local son las principales quejas recibidas por el Defensor del Ciudadano. En la memoria del año 2020, Rosa Muñoz repasa los temas que pasan por ser los problemas más importantes de la ciudad durante unos meses marcados por la pandemia. El año pasado, la conocida como la comisión de quejas y sugerencias del Ayuntamiento de Sevilla tramitó 231 expedientes, de los que se han terminado 219. “El número de quejas fue inmensamente menor que en otras ocasiones”. Entre las peticiones se encuentran una “mayor rapidez de actuación” en dos temas de “necesidad absoluta”, como es la vivienda y las ayudas domiciliarias a personas mayores.

La mayoría de los expedientes están relacionados con el área de Transición Ecológica y Deportes: 68 informes solicitados, de los que 30 son de Parques y Jardines. Durante su discurso en el salón de Plenos de la Casa Consistorial, Muñoz abogó en la que puede ser su última memoria por abrirse más a la sociedad sevillana, un trabajo que asegura que ya ha comenzado a hacerse.

A esa delegación le siguen Gobernación y Fiestas Mayores (45), con 26 “cuestionamientos” de actuaciones de la Policía Local; Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social (40); Hábitat Urbano, Cultura y Turismo (28), de las que 19 son de Urbanismo; Hacienda y Administración Pública (25), e Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos (13), once de los distritos; Alcaldía (diez) y Economía y Comercio y Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana (dos).

En cuanto a las empresas municipales, Lipasam ha sido las que más quejas ha recibido, con 12; seguida de las ocho de Tussam, seis de Emvisesa, y cuatro de Emasesa. En los distritos se solicitaron once informes, no quedando ninguno pendiente. A la cabeza con tres expedientes el Ditrito Sur; con dos Este-Alcosa-Torreblanca y Triana; y uno en Los Remedios, Macarena, Nervión y San Pablo- Santa Justa. No se han recibido peticiones de intervención en Casco Antiguo, Norte, Cerro Amate ni Bellavista-La Palmera. “La respuesta de los distritos ha sido inmediata, estaba en tres días”, recalcó.

El Defensor del Ciudadano apuntó a dos temas de “necesidad absoluta”, pidiendo actuaciones y mayor rapidez en los asuntos relativos a las viviendas y las ayudas domiciliarias a personas mayores. Así, Muñoz advirtió de la necesidad de viviendas públicas porque “se pararon los desahucios, pero los señalamientos se han producido desde enero y han llegado peticiones a la comisión para poder vivir en viviendas públicas”. De otro lado, mencionó las ayudas domiciliarias para personas mayores con carencia de capacidades y “donde sus familiares han tenido que trabajar para ocuparse de los padres enfermos”, algo ante lo que es consciente de que el protocolo de actuación va ligado a la Junta de Andalucía.

“En las 40 veces que se ha actuado con el área de Juan Manuel Flores, se ha producido con un procedimiento completamente abreviado, especialmente en las referidas a servicios sociales”, explicó antes de subrayar que “en tiempo récord se le ha proporcionado a la ciudadanía medios para comer o para otras necesidades esenciales”. Por último, el Defensor del Ciudadano destacó el modelo de trabajo generado con el área de Bienestar Social, Hábitat Urbano y Emvisesa.