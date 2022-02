Detenido un hombre por apuñalar a un camarero de un bar de Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 72 años que apuñaló al camarero de un bar de Sevilla. El empleado se negó a servirle una consumición hasta que no pagara las cuentas que tenía pendientes. No sólo no lo hizo, sino que el hombre atacó al camarero con un cuchillo, que dirigió hacia el cuello y con el que le provocó hasta ocho cortes.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de enero, día de los Reyes Magos, sobre las ocho y media de la tarde en el bar Trinidad, un negocio ubicado en la avenida de María Auxiliadora y muy conocido en Sevilla porque suele estar abierto las 24 horas. Es ahora, un mes después, cuando la Policía ha detenido al presunto autor de la agresión, y por tanto cuando ha dado a conocer lo sucedido.

Según la nota de prensa facilitada este viernes, el presunto agresor pidió una consumición, a lo que el camarero respondió que no le serviría nada si previamente no abonaba las copas que tenía pendientes. Ante esto, el cliente no tuvo otra reacción que esgrimir un cuchillo y atacar, de forma repentina, al empleado por la espalda.

El sospechoso se dirigió al cuello de la víctima y le apuñaló hasta ocho veces. Una prenda de abrigo que llevaba el camarero le protegió. También consiguió deshacerse de su atacante, con la ayuda de varios clientes más, por lo que las lesiones no fueron muy graves.

La Policía inició una investigación del suceso y estuvo analizando las cámaras de videovigilancia del establecimiento, así como tomando declaración a la víctima y a varios testigos. Estas pruebas fueron claves para identificar al presunto agresor y también para imputarle un delito de homicidio en grado de tentativa, pues dirigía en todo momento al cuello de la víctima.

El presunto autor del apuñalamiento es un hombre de 72 años que cuenta con antecedentes por delitos de malos tratos, amenazas, apropiación indebida y contra la seguridad del tráfico. Tras ser detenido, fue puesto a disposición judicial, donde el juez de Guardia ordenó su ingreso en prisión provisional.