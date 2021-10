Mucho más que una carrera

Marta Catalán tiene las fechas del último año grabadas a fuego. Hace ocho meses le diagnosticaron cáncer de mama. Ha pasado por muchas dudas y miedos, un tratamiento de quimio, una intervención quirúrgica y una profunda reflexión personal. "Al principio tenía muchísimo miedo, sobre todo pensando en mis niños, pero es precisamente por ellos por los que sabía que había que hacer todo lo que pudiera para salir adelante. Desde el principio he recibido muchísimo apoyo y cariño por parte de todo el mundo, tanto familia como amigos y compañeros de trabajo, y la verdad que he estado abrumada y eso me ha ayudado mucho a tener fuerzas y ganas de afrontar la situación de la mejor forma posible. Cuando pasas por algo así, no hay otra opción que salir adelante", afirma.

El detonante de todo fue un golpe de uno de sus hijos en un pecho a raíz del cual se notó un bulto. De momento se alertó. "Podría no haberlo hecho porque yo me encontraba muy bien, pero algo me hizo pensar mal", relata. Aún así, el diagnostico la dejó en shock. "Estuve horas sin hablar. Tardé un tiempo en asimilarlo. Fue un shock porque no me lo espera. En mi casa no hay antecedentes de cáncer de mama, sí otros tipos de tumores, pero nadie tan joven", manifiesta.

A continuación, "todo muy rápido gracias a Dios", afirma. Vino la realización de los análisis, tacs y demás pruebas, la intervención quirúrgica y el tratamiento, quimioterapia incluida, que le han permitido superar el cáncer, en un proceso en el que, señala, ha sido también fundamental la actitud. "Te dicen que tienes un periodo de riesgo de 5 años, pero las pruebas han salido bien y no parece que haya enfermedad por ningún sitio. A mi me gusta pensar que estoy curada", sostiene.

Sigue recopilando fechas con precisión y mucha emoción. Hace sólo un mes que acabó con la quimio y hoy correrá el EDP Medio Maratón de Sevilla, con el objetivo de mostrar la necesidad de que las administraciones públicas inviertan más en investigación del cáncer de mama metastásico. Un reto que se propuso cuando empezó el tratamiento "para tener la cabeza ocupada y tener una ilusión en mente" y en el que no está sola.

En la antesala de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Mama el próximo 19 de octubre, el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) se suma al reto de Marta Catalán y sus 21 kilómetros en la media maratón para dar visibilidad a la necesidad de invertir en investigación para logar que los tratamientos de enfermedades como el cáncer logren, algún día, ser curas definitivas. La cita será hoy en el kilómetro 19, por la coincidencia con el día de la efeméride y su paso por el Rectorado de la Universidad de Sevilla, donde los investigadores Pablo García-Junco y Diego Ruano se unirán a Marta como representación en la carrera y donde coincidirán más profesionales, la Asociación de Cáncer de Mama Mestastásico y familiares de Marta, reivindicando el papel de la investigación para generar cambios en la vida de las personas.

Además, para dar visibilidad a la importancia de la investigación, la corredora ha puesto en marcha una iniciativa en la web de donaciones migranodearena.org con el objetivo de destinar a la investigación todo lo recaudado a través de la asociación. "Cuando me diagnosticaron me interesé mucho por saber de otras personas que estaban pasando por esta situación y así conocí a esta asociación. Es entonces cuando decidí que el reto que me había propuesto para cuando terminase mi tratamiento, estaría bien que sirviera para ayudar a luchar contra la enfermedad y ayudarlas a ellas porque, dentro del cáncer de mama, la fase metastásica es la que menos ayuda recibe", señala la corredora.

Por otro lado, desde el IBiS, formar parte de este tipo de iniciativas es "una obligación moral". Para el doctor Amancio Carnero, coordinador del grupo de Biología Molecular del Cáncer en el centro de investigación, "el IBiS tiene que estar al lado de este tipo de iniciativas, sobre todo, si tienen un fin de apoyo a la investigación para intentar una curación o una mejora en la calidad de vida de enfermedades como el cáncer".

Concretamente, en cáncer de mama, se buscan nuevas alteraciones implicadas en la progresión tumoral, la resistencia a fármacos y la metástasis. Para ello, el grupo que dirige Carnero trabaja en pro de mejorar la aplicación de la medicina personalizada, es decir, identificar qué pacientes y qué tumores van a responder mejor a determinadas terapias a través de la localización de biomarcadores del tumor, sobre todo, en estados más avanzados y con peor pronóstico, y el análisis de su mutación, así como identificar si existe una terapia alternativa que pueda tener una mayor eficacia. "Pero el gran objetivo es encontrar nuevos tratamientos para aquellos tumores que siguen sin tener terapias efectivas", destaca el investigador.

Para ello, el doctor lo tiene claro, "hay que invertir más e investigar más". "Lamentablemente, mientras haya un 20-30% de pacientes que todavía no conseguimos curar, es una obviedad que se necesita más dinero y más investigación, sobre todo, en los tipos de cáncer en los que no sabemos como atajarlos".