Ecologistas en Acción reitera al alcalde que el Centro y Triana sean Zonas de Bajas Emisiones en Sevilla

Ecologistas en Acción de Sevilla ha reiterado este jueves al alcalde José Luis Sanz que no elimine el “Plan Respira” del casco histórico y Triana, que convierta estos distritos en Zona de Bajas Emisiones, ya que cumple muchos de los requisitos que regula el Real Decreto 1052/2022 y Ley de Cambio Climático. Y que conserve, preserve y extienda la red de vías ciclistas de la ciudad, además de crear y conservar efectivamente una red de carriles-bus protegidos físicamente del tráfico motorizado.

Lo ha hecho sobre la base del informe nacional que Ecologistas en Acción ha lanzado sobre La contaminación por ozono en el Estado español durante 2023.

El ozono es el contaminante que presenta en el Estado español una mayor extensión y afección a la población. Superada la crisis de la COVID-19, al igual que en 2022 sus niveles han repuntado en 2023, como consecuencia de las cuatro olas de calor del verano, el tercero más cálido desde 1961, aunque sin alcanzar en general las concentraciones previas a la pandemia (con alzas y descensos según los territorios). En consecuencia, durante el presente año, con un fuerte calor y alta radiación estival general, "casi toda la población y el territorio españoles han estado expuestos a concentraciones de ozono peligrosas para la salud humana" si se considera el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), "más estricto que el objetivo legal -la Directiva 2008/50/CE y el Real Decreto 102/2011 y el nuevo valor objetivo propuesto para 2030 por la Comisión Europea- (y más acorde con una adecuada protección de la salud)". Los territorios más afectados por el ozono se han repartido entre la Comunidad de Madrid y el interior de Cataluña.

El periodo de recopilación de la información ha comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023. Se trata por lo tanto de una documentación provisional, a falta de tres meses para que finalice el año y con datos que pudieran ser objeto de alguna modificación hasta su validación final.

"Las administraciones no informan adecuadamente"

Eduardo Gutiérrez, responsable del área de Contaminación Atmosférica de Ecologistas en Acción Andalucía, critica que "la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. La Junta de Andalucía se ha limitado a difundir un aviso rutinario durante el episodio de ozono en la ciudad de Sevilla, sin que su Ayuntamiento activara el protocolo de actuación ante episodios de contaminación del aire. Como la mayoría de los municipios andaluces no han cumplido su obligación legal de poner en práctica sus planes locales frente al cambio climático, no se están acometiendo medidas de reducción de la contaminación y de adaptación al sobrecalentamiento".

Ecologistas en Acción considera "inaceptable" que un año más el Ayuntamiento de Sevilla siga careciendo de planes eficaces sobre movilidad sostenible y no entiende que la primera decisión del nuevo alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, sobre movilidad fuera la eliminación del “Plan Respira”, “la construcción de una red de aparcamientos rotatorios en toda la ronda histórica de Sevilla” y “la eliminación física de la separación de los carriles bus del tráfico”, medidas que van en contra de las directrices que marca la Unión Europea y la Ley de Cambio Climático, para reducir la contaminación atmosférica y mitigar el efecto del cambio climático. Mientras otras ciudades, tanto del estado español como europeas, adoptan medidas para reducir el tráfico, el Ayuntamiento de Sevilla propone políticas de movilidad obsoletas, estancadas en el siglo pasado, promoviendo el uso del vehículo privado y motorizado.

"La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es reducir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público limpio, estableciendo zonas de bajas emisiones. Ecologistas en Acción exige a las autoridades locales que prioricen la salud de sus vecinos", reitera la organización.

Detalles del informe de ozono 2023 en Andalucía

Según el informe nacional de Ecologistas sobre el ozono en 2023, superada la crisis de la COVID-19, el ozono troposférico ha afectado a todo el territorio andaluz, con casi todas las estaciones de medición registrando numerosas superaciones del valor octohorario recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De esta manera, los niveles de ozono han sido en Andalucía significativamente más altos que en años anteriores, aunque sin llegar a las concentraciones previas a la pandemia, pese a las elevadas temperaturas y alta radiación alcanzadas de nuevo durante este verano. Así, se han reducido las superaciones de la recomendación de la OMS en apenas un 7% respecto al promedio del periodo 2012-2019, siendo en conjunto las registradas en 2023 las más altas desde el año 2019.

El ozono troposférico puede encontrarse en concentraciones superiores a las habituales en la atmósfera y, en este caso, puede ser considerado un contaminante atmosférico. Se forma en la atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores emitidos por el transporte, las grandes centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva.

En Andalucía, el empeoramiento de la situación ha sido en especial significativo en la zona industrial de la Bahía de Algeciras y en la Bahía de Cádiz, con un aumento del número de días con mala calidad del aire de respectivamente el 50% y el 20%, sobre la media de 2012-2019.

De manera más puntual, el ozono también ha aumentado en algunas estaciones urbanas y suburbanas de Córdoba (Lepanto), el área metropolitana de Granada (Palacio de Congresos), la zona industrial de Huelva (Moguer), Almería (Mediterráneo), Motril y el área metropolitana de Sevilla (Dos Hermanas, Aljarafe, Santa Clara, Torneo), y en ciertas estaciones rurales del interior de Cádiz (Arcos, Prado del Rey) y Sevilla (Sierra Norte), así como en el Parque Nacional de Doñana, que agrava así su progresivo deterioro ambiental.

Más de la mitad de las estaciones que miden este contaminante han registrado superaciones de la guía OMS en más de 75 días. Es decir, que si se les aplicara el mismo criterio establecido en la normativa para evaluarlo (un máximo de 75 superaciones del objetivo legal en tres años), sólo en 2023 la mayoría de las estaciones andaluzas habría sobrepasado todas las superaciones admisibles durante tres años.

Las estaciones Rodalquilar (Almería), Prado del Rey (Cádiz), Las Fuentezuelas, Ronda del Valle y Villanueva del Arzobispo (Jaén) y Campillos (Málaga) han registrado mala calidad del aire por ozono en uno de cada dos días, hasta el 30 de septiembre, la peor situación del Estado junto a Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

En lo que se refiere al más laxo valor objetivo octohorario establecido por la normativa, evaluado en periodos de tres años consecutivos, cuatro estaciones han registrado unas superaciones promedio anuales superiores a las 25 permitidas en el trienio 2021-2023, empeorando la situación respecto al trienio anterior. Los incumplimientos legales se han producido en las estaciones Las Fuentezuelas (Jaén), Campillos (Málaga), Villaharta (Córdoba) y Moguer (Huelva), con 33, 28, 27 y 27 días de superación, respectivamente.

Otras diez estaciones (Arcos, Jerez Chapín y Prado del Rey en Cádiz, Asomadilla y Lepanto en Córdoba, El Arenosillo en Huelva, Ronda del Valle y Villanueva del Arzobispo en Jaén, y Santa Clara y Sierra Norte en Sevilla) han rebasado los 18 días de superación al año propuestos como nuevo objetivo legal por la Comisión Europea.

Por último, las estaciones Centro y Santa Clara en la aglomeración de Sevilla han sufrido sendas superaciones del umbral de información a la población, en el episodio de elevada contaminación del 11 de agosto, frente al que la Junta de Andalucía se ha limitado a difundir avisos informativos rutinarios, y sin que el Ayuntamiento de Sevilla activara el protocolo de actuación ante episodios de contaminación del aire de la ciudad, que por otro lado no prevé ninguna medida de reducción de las emisiones de precursores del ozono.

Como consecuencia, toda la población andaluza ha vuelto a respirar en 2023 un aire perjudicial para la salud en relación al ozono, según las recomendaciones de la OMS.

Las tres zonas donde en el trienio 2021-2023 se ha incumplido el objetivo legal para la protección de la salud en al menos una estación (zona industrial de Huelva, núcleos intermedios y zonas rurales) suman 4.0 millones de habitantes, el 47% de la población de la Comunidad, afectando la mala calidad del aire a la totalidad del territorio autonómico.

Las siete zonas donde en el trienio 2021-2023 se habría superado el nuevo objetivo legal propuesto para 2030 por la Comisión Europea en al menos una estación (las citadas y Córdoba, Bahía de Cádiz, área metropolitana de Sevilla y Villanueva del Arzobispo) suman 6,4 millones de habitantes, el 76% de la población.

Durante el verano de 2023, el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III ha identificado en Andalucía 395 muertes atribuibles a las elevadas temperaturas, similares las registradas en 2022 y por encima de las estimaciones en años anteriores, situación agravada por la exposición al ozono durante las olas de calor. Este mismo organismo estimó en 131 los fallecimientos prematuros anuales en la Comunidad atribuibles a los episodios de ozono ocurridos entre los años 2000 y 2009.

Hasta la fecha, la Junta de Andalucía no ha aprobado ningún plan de mejora de la calidad del aire referido a las superaciones en la última década de los valores objetivo de ozono para la protección de la salud y/o de la vegetación en todas las zonas de la Comunidad salvo la Bahía de Algeciras, persistiendo en el incumplimiento de la legislación ambiental en esta materia. En 2020, el Gobierno autonómico aprobó la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire, que actualiza el diagnóstico de la situación y pretende constituir el marco de los futuros planes de mejora de la calidad del aire.

En 2021, la Junta de Andalucía contrató la revisión de los trece planes de mejora de la calidad del aire de la Comunidad, así como la elaboración de seis planes de acción a corto plazo en las aglomeraciones de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla y en las zonas industriales de la Bahía de Algeciras y Huelva. El objetivo de todos estos planes es establecer medidas específicas para alcanzar los valores límite y objetivo legales para la protección de la salud, incluidos los del ozono, así como el objetivo de la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire de alcanzar a largo plazo los valores propuestos por la OMS.

Informe completo y resumen: https://www.ecologistasenaccion.org/300387

Recopilado datos de 59 estaciones de control de contaminación

El informe sobre el ozono 2023 se configura como un avance de la realidad de este contaminante estival, que será completado en el Informe sobre la calidad del aire en el Estado español durante 2023, que se publicará en la primavera de 2024.

Durante el año 2023, se han recopilado los datos de 59 estaciones de control de la contaminación, pertenecientes a las redes de vigilancia atmosférica de la Junta de Andalucía, de EMEP/VAG/CAMP y de distintas instalaciones industriales. Hay que señalar que al menos 17 estaciones han registrado porcentajes de captura de datos inferiores a los mínimos establecidos por la normativa, por lo que las conclusiones expuestas en este apartado deben ser consideradas teniendo en cuenta esta insuficiencia de la información de partida.

Según el informe de Ecologistas, la página Web de información sobre calidad del aire autonómica, pese a haber mejorado sustancialmente, no permite la descarga de datos horarios históricos para seguir la evolución de la contaminación. "Resulta fundamental por ello que la Junta de Andalucía se esfuerce por seguir mejorando la medición y la información de la calidad del aire en su Comunidad", señala Ecologistas.

Sobre contaminación en general, el cuadro general que presenta Andalucía es el de un territorio con nueve focos principales de contaminación: las zonas industriales de Carboneras (Almería), bahías de Algeciras y de Cádiz, Bailén (Jaén) y Huelva y las áreas metropolitanas de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

En las zonas industriales de Carboneras (Almería), bahías de Algeciras y de Cádiz, Bailén (Jaén) y Huelva, la actividad industrial y portuaria es la principal fuente de contaminación, destacando hasta su cierre las centrales térmicas de carbón de Carboneras, Los Barrios y Puente Nuevo, así como los complejos petroquímicos de Palos de la Frontera y San Roque.

En las áreas metropolitanas de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, el tráfico motorizado es la causa principal.

La contaminación generada en estos lugares se extiende por el resto del territorio andaluz y se transforma en ozono troposférico, que acaba incidiendo negativamente en las zonas rurales interiores de Andalucía, especialmente a sotavento de los grandes focos emisores de los contaminantes precursores del ozono.