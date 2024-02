“La sequía es peor que en 1992, pero no habrá cortes de agua gracias a Melonares”

–¿Sigue en pie el plan de las tomas del río ante la escasez de lluvia?

–Coger agua del estuario del río es una medida contemplada en el Plan de Emergencia por sequía (consensuado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), pero cuando las reservas sean mucho menores. Ahora no. Lo último que se planteó en Emasesa es la bajada de presiones no antes del verano y a ver las lluvias de mitad de febrero.

–¿Y la potabilizadora?

–La potabilizadora es un proyecto que estamos esperando y nos urge. Es independiente del plan de beber del estuario. Supone la construcción de una planta de ozono, que en contacto con el agua destruye, de forma rápida y barata, la materia orgánica. La oxida y la elimina a unos precios razonables, mejor que los métodos convencionales de potabilización.

Cuando las reservas en los pantanos bajen, el agua viene con más materia orgánica que la ensucia. La obra está recogida desde mayo de 2023 en los Decretos de sequía estatales y la construye el Gobierno central. Está para empezar, a falta del crédito.

–¿El presupuesto y plazo de obra de la potabilizadora?

–El presupuesto son tres millones y medio de euros y el plazo de obra cinco o seis meses. La previsión inicial era iniciarla en enero y que estuviera para el verano, pero vamos muy tarde.

–Los cortes de suministro, como los que sufrió Sevilla de 1992 a 1995 ¿se descartan?

–Al igual que las tomas del río, el corte de suministro es una medida contemplada en el Plan de Emergencia por Sequía que se aplicará cuando las circunstancias lo aconsejen. La Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración de Emasesa decidirán. Pero ahora mismo nadie habla de cortes. Las circunstancias no tienen nada que ver con el año 92. Aunque la sequía ahora es peor tras 5 años con menos precipitacioneses y muy avanzados en el sexto año, estamos mejor preparados porque tenemos el embalse de Melonares, que se construyó a raíz de esa sequía de los años 90. Melonares ha aportado una garantía en cantidad y en calidad. Esa es la gran diferencia del 92. Por eso no hablamos de cortes. Si no tuviéramos Melones, hace dos años y medio que estaríamos en situación de emergencia por sequía, como ahora.

–¿Apoya construir más embalses en el Guadalquivir?

–No para lo que es el sistema (de abastecimiento) de Sevilla porque tenemos esa reserva de agua. Podemos vivir en un clima irregular de precipitaciones como el Mediterráneo gracias a guardar el agua cuando llueve en los pantanos. El Guadalquivir es el río más regulado de España, pero todavía tiene posibilidad de regularse más con algún pantano, sobre todo la margen izquierda. La parte derecha, en Sierra Morena, es lo que está regulado. De Iznájar hasta Écija hay muchísimas hectáreas de terreno para una presa.

–¿Y el ahorro?

–Medidas de ahorro y embalses no son para nada incompatibles. Aquí tenemos 800.000 hectáreas de regadío porque está regulado el Guadalquivir con 50 pantanos y le damos de beber a 6 millones de personas, gracias a los pantanos tan denostados. Habría que estar todo el día haciendo homenajes a los pantanos. Los regantes llevan dos o tres años sin poder regar porque la ley de agua da la prioridad del uso del agua al abastecimiento. La ministra dijo el otro día que había para tres o cuatro años de agua en el Guadalquivir porque el plan hidrológico establece esta reserva solo para abastecimiento.

–El gasto de agua de los sevillanos de 105 litros al día por persona ¿incluye todos los usos, también los turísticos?

–Sí. Hay que destacar el esfuerzo de la sociedad sevillana. El consumo doméstico supone el 75%, y el 25% restante es industrial/comercial. Y eso que el Plan Hidrológico del Guadalquivir dice que no se podrá gastar más de 250 litros por habitante y día.

–Gastamos poca agua en comparación con el límite de 200 litros/día impuesto en Cataluña

–En Sevilla y en Andalucía hay que destacar la cultura de ahorro del agua que no tienen allí. En Barcelona, el consumo de todos los usos está en más de 170 litros/habitante/día. Sevilla tiene menos industria, pero las hay que consumen muy poquito y son muy eficientes, como Coca-Cola y Cruzcampo/Heineken, que son supereficientes, están haciendo planes de ahorro del agua y se sumaron al plan de 90 litros/habitante/día.

–¿Cómo va el plan de contadores individuales digitales?

–En cuanto se pone un contador individual baja el consumo. Una tercera parte de los contadores están cambiados y en dos años esperamos llegar al 80%. Vamos a procesar esos datos con inteligencia artificial. Por eso nuestro proyecto de transformación digital (PERTE), el mejor valorado de España de 200 proyectos, se llama Embalse 5.0. Vamos a ser mucho más eficientes y a ahorrar el 20% de agua. Es como si tuviéramos otro embalse. De ahí el nombre Embalse 5.0: ser más eficientes a través de la transformación digital.