Erasmus sevillanos en Polonia: "Lo primero que hice fue buscar un vuelo de vuelta a casa"

La explosión de un misil en la frontera de Polonia con Ucrania, que ha provocado dos muertos, ha puesto en guardia a la OTAN y a los principales líderes mundiales. Estamos ante una situación de tensión internacional, con muchas incógnitas por despejar. La primera de ellas, si la caída del misil fue un accidente o una acción deliberada; y en segundo lugar, quién es su autor. Las respuestas a estas cuestiones determinarán el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania y del resto de Europa.

Polonia es uno de los destinos más solicitados entre los estudiantes de Erasmus sevillanos, tras Italia y Francia, los favoritos. El pasado curso 2021-2022, un total de 143 alumnos de la Universidad de Sevilla realizaron parte de su formación en Polonia.

"No tengo ninguna preocupación, cero. Estoy tranquila. Sé que ante la mínima situación de peligro, la Universidad de Sevilla tomará cartas en el asunto y traerá de vuelta a sus estudiantes, estoy segura", comenta una madre (C.P.) cuya hija está estudiando el tercer curso del Grado de Educación Primaria en Wroclaw (Breslavia), en el oeste de Polonia. "Me enteré de la noticia por un comentario que me hizo mi hijo pequeño. En un primer momento pensé que era una broma porque alguna vez hemos comentado que, a raíz de la guerra, Polonia no era un buen país para ir ahora".

Esta madre asegura que su hija, Carmen Fernández, nunca dudó a la hora de viaja a Polonia y tampoco se planteó cambiar de destino. "Cuando nos enteramos de la noticia, estábamos todas las chicas de la residencia juntas. De repente, nos empezaron a llegar al móvil mensajes y capturas de noticias sobre lo ocurrido", recuerda la estudiante de la Universidad de Sevilla. "Yo estoy tranquila porque estoy muy lejos de la frontera, pero tengo a compañeros en Rzeszow, a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, que sí están preocupados".

La situación entre los estudiantes sevillanos de Erasmus entrevistados es de incertidumbre y desconcierto. Consultan las noticias continuamente y están en contacto permanente con sus familiares. "No sabemos si nos van a llevar de vuelta a casa. De momento, la Universidad de Sevilla no se ha puesto en contacto con nosotros. Estamos todos a la espera de informaciones certeras para saber qué va a pasar", comenta Carmen Fernández.

Juan de Dios Molina, estudiante del Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Universidad Loyola, también se enteró de la noticia a través de diferentes grupos de Whatsapp. "Desde nuestra habitación de la residencia, poco podemos hacer más que esperar. Pero, es cierto que, lo primero que hice cuando me enteré de la explosión fue buscar vuelos a Madrid, que, al ser la capital, hay más opciones de vuelo y es la ruta más rápida para llegar a España. Lo tengo todo mirado para, a la mínima, comprar el billete de vuelta a casa".

Molina, que ahora reside en Varsovia, es uno de los 18 estudiantes de la Universidad Loyola que actualmente se encuentran de Erasmus en Polonia, 7 de los cuales pertenecen al campus de Sevilla. "Elegí Polonia como destino porque es más barato que otros países europeos, tiene mucha vida social y universitaria y, además, al estar en centroeuropa, es más fácil moverse y viajar a otros países. Nunca pensé que la guerra fuera a durar tanto".

"No quiero darle mucha importancia, prefiero mantener la calma y esperar, pero, por lo que pueda pasar en los próximos días, tanto mis compañeros como yo nos hemos inscrito esta misma mañana en la Embajada de España en Polonia para que tengan conocimiento de que estamos aquí", comenta María González Aguilar, estudiante de cuarto año del Grado de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide. "Lo primero que me han dicho mis padres es que, si ocurriese algo, a la mínima, coja un vuelo de vuelta o, como tengo carné de conducir, vuelva en coche".

"Hoy aún no he tenido clases y no he podido hablar con mis compañeros sobre lo ocurrido este martes, pero, en general, el ambiente en Varsovia es bueno. Hay refugiados ucranianos, pero están integrados en la sociedad", continúa la joven, que actualmente reside en la capital polaca. "Polonia está en la Unión Europea y pertenece a la OTAN, no debería ocurrir nada malo aquí".

En el caso de José Carlos Bejines Cruz, estudiante también de la Universidad Pablo de Olavide, en concreto del Grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Pablo de Olavide, fueron sus abuelos desde España quienes le llamaron y le informaron de la explosión en Przewodow. "Me llamaron, asustados, y me quedé en schok. A continuación me puse a investigar sobre lo que había pasado, y, poco después, me llamó mi madre, quien me tranquilizó", reconoce este sevillano. Ahora estoy más calmado. Todos los compañeros estamos igual, algunos más asustados que otros, pero todos a la espera de noticias y de saber qué va a pasar"

Bejines, que estudia actualmente en Katowice, asegura que cuando empezó la tramitación para solicitar una beca Erasmus aún Rusia no había invadido Ucrania. "La invasión fue una vez que ya tenía todo cerrado, pero tanto yo como mis padres pensamos que era seguro venir, ya que Polonia está en la OTAN". De momento, tensa calma.