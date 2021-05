Espadas espera que el debate interno sobre las primarias no se alargue

Mientras continúan las votaciones para decidir sobre el adelanto de las primarias en Andalucía, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ya saca una primera conclusión de este debate interno que se está produciendo en el PSOE y que, a su entender, está siendo muy positivo porque ha conseguido de entrada rectivar a las agrupaciones y generar "un revulsivo para elaborar un proyecto fuerte que permita recuperar la confianza de los andaluces cuando haya elecciones autonómicas".

Esto explica, según él, que haya muchos militantes partidarios de adelantar el proceso de primarias y decidir ya el liderazgo del partido. "Que esto se produzca pronto nos permite centrarnos en nuestro proyecto y no seguir debatiendo entre nosotros sobre otras cuestiones internas, pues el objetivo no puede ser otro que elaborar propuestas que den respuesta a los problemas de la ciudadanía", ha comentado expresando su deseo de que el proceso interno no se alargue demasiado.

En cualquier caso, aunque Espadas aún no ha presentado su candidatura para disputar el liderazgo a Susana Díaz, ha insistido en que el proceso está siendo muy positivo para todos.

Sobre la posibilidad de que el resultado de esta noche electoral en Madrid condicione el escenario político en Andalucía, Espadas ha confirmado que el hecho de que se frene a la extrema derecha o no marcará la pauta política para los próximos meses. Pero ha insistido en que la decisión de adelantar los comicios corresponde al partido que gobierna. "Por mi parte, como socialista, espero que la participación en Madrid sea muy alta".