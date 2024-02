Espartinas celebra el fin de “40 años de aislamiento” con la A-49

Con la alegría de una fiesta, Espartinas celebró este lunes por todo lo alto la conexión directa con la A-49 (que enlaza también con la SE-40) tras “40 años de aislamiento”, en palabras de su primera edil, la socialista Cristina Los Arcos, que estuvo arropada por decenas de vecinos (al grito de “viva la alcaldesa”) y de autoridades. La conexión se ha abierto al tráfico a las 17:30.

El ministro de Transportes Óscar Puente (PSOE) llegó puntual a presidir el acto oficial de inauguración a las cuatro de la tarde, procedente de Mérida (Extremadura) y confirmó que la primera edil de Espartinas ha sido la artífice del gran impulso dado a este vial de 350 metros de longitud. El Ministerio aclaró que esta obra ha supuesto una inversión de un millón de euros (IVA incluido), que se elevará a 2,6 millones de euros con las actuaciones que se acometerán en los próximos meses para la mejora del drenaje y caminos de servicio en la A-49 y en la SE-40.

En efecto, la alcaldesa Los Arcos ha batallado desde hace cinco años para hacer realidad este sueño al lograr que el Ministerio de Transportes asuma esta obra y agilice la expropiación de los suelos por la vía de declararla “de interés público y de urgencia”. Al recordar este logro, la primera edil agradeció la ayuda y la guía de los socialistas Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Encarnación Martínez. “Hoy hemos cumplido el sueño cuando llegamos hace cinco años a la Alcaldía. El TSJA acabó con todas nuestras expectativas. Se pidió al Ministerio que o hacían ellos la conexión o Espartinas no tendría salida a la A-49”, dijo Los Arcos.

Espartinas tendrá un segundo acceso a la SE-40

El ministro Puente confirmó la segunda buena noticia para Espartinas: que tendrá segundo acceso a la SE-40 con el tramo Espartinas-Valencina de la Concepción a través de la carretera A-8076. El ministro recordó que el proyecto está actualmente en fase de redacción y que se seguirá trabajando en él para la mejora de la movilidad y accesibilidad del municipio.

Puente omitió dar fechas de puesta en servicio de este tramo y remitió a una próxima visita a Sevilla en el plazo de poco más de un mes donde explicará todos los detalles del puente de la SE-40 y de otras infraestructuras pendientes en Sevilla.

Acabar con el aislamiento histórico de Espartinas, como “único municipio que no tenía acceso directo a la A-49” era la prioridad del Ayuntamiento socialista. “Este enlace nos hará a todos la vida un poco más fácil, nos devolverá nuestro tiempo para poder utilizarlo en las cosas que de verdad importan. Nuestra vida”, declaró la alcaldesa sobre el tiempo “robado a los vecinos y vecinas” en atascos. Más de 2 millones de horas perdidas cada año, dijo.

El ahorro de tiempo en los desplazamientos y el fin de los atascos que venían soportando es lo que más valoran también los vecinos, ya que en hora punta tardaban más de 20 minutos en alcanzar la A-49 por la rotonda de Gines y, ahora con esta conexión directa, se plantan en la autovía en muy pocos minutos.

“Después de tantas décadas esperando, ha merecido la pena y va a beneficiar también a otros municipios del entorno que aguardaban esta conexión, como Villanueva de Ariscal, Olivares y Albaida”, comentaban ayer los vecinos. Varios de los asistentes del pueblo dicen entender que el propietario de la parcela por donde atraviesa la nueva conexión quisiera una compensación adecuada por la expropiación, pero le reprochan que no atendiera hace años a una necesidad que “beneficia a muchos vecinos, no a uno solo”.

Según los vecinos, Espartinas no tenía acceso directo a la A-49 porque el Ayuntamiento del PP (la alcaldesa Regla Jiménez) que gobernaba cuando se construyó esta autovía no lo vio necesario. Y los gobiernos posteriores intentaron sin éxito hacerlo por la vía del plan parcial del centro comercial Waterland que no prosperó.

“Terrateniente” es el calificativo con el que definían ayer algunos vecinos al propietario de la parcela que ha batallado durante años para que esta carretera no divida sus tierras en dos.

“No vengo a marear la perdiz. Estoy en política para hacer”

El socialista Óscar Puente vino de Mérida con el tiempo justo para presidir la inauguración oficial de la nueva conexión de Espartinas con la A-49 (y la SE-40) y regresar en AVE a Madrid. No quiso dar información sobre las infraestructuras pendientes en Sevilla (SE-40, conexión Santa Justa-Aeropuerto) con la excusa de que el día era para Espartinas y que vendrá en poco más de un mes a Sevilla a explicar el paso del río de la SE-40.

A la pregunta de qué tenía que decir sobre las instituciones que han mostrado su rechazo a un puente para el paso de la SE-40 y consideran que el ministerio no hará ni una cosa ni túnel, Puente respondió: “Vengo al ministerio a cualquier cosa menos a marear la perdiz. Eso no va conmigo. Estoy en política para hacer. no para estar”.

“La conexión del aeropuerto con Santa Justa está en la agenda”

Puente tampoco respondió a la prensa sobre la situación actual del esperado proyecto de conexión de la estación de Santa Justa con el aeropuerto de Sevilla. Sus únicas palabras fueron para afirmar que este proyecto “está en la agenda del Ministerio” y que “se está trabajando” en él.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aprovechó la visita relámpago del ministro para recordarle en la red social de X (antes twitter) que todavía no le ha dado una fecha para la reunión pedida. “Todavía sigo esperando a que el ministro Óscar Puente me dé cita para tratar los problemas de infraestructuras que tiene Sevilla. Hoy hubiera sido una buena oportunidad, pero seguimos sin saber nada de la SE40, de la conexión aeropuerto-Santa Justa y del cierre del cercanías”.