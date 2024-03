Frenazo al proyecto del barrio portuario de Sevilla

Frenazo al proyecto para levantar un barrio portuario en la ciudad. La necesaria modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no ha salido hoy adelante en la sesión plenaria. Los partidos de la oposición no se mostraron a favor argumentando "la falta de consenso con los vecinos". El documento final incluye algunas novedades, como la reserva de suelo para centros de salud y deportivos. Los técnicos no han tenido en cuenta ninguna de las cinco alegaciones presentadas.

Entre las alegaciones rechazadas, destaca la formulada por la asociación Palmera Agenda 2029. Los técnicos no han estimado su petición para alejar las nuevas viviendas que se levanten de las ya existentes. Respecto a que el documento definitivo no analiza la incidencia del proyecto sobre la movilidad y que no cuenta con estudio de tráfico, el servicio de planeamiento y desarrollo urbanístico indica que “no se prevé ningún uso a desarrollar que pueda afectar a la movilidad actual del ámbito, por lo que no es innecesario un estudio de movilidad”.

En la nueva ficha de desarrollo prevista en la modificación se contempla 12.980 metros cuadrados de equipamiento educativo y 1.670 metros cuadrados para equipamiento de Servicios de Interés Público y Social (SIPS). Igualmente se incluyen 18.000 metros cuadrados de espacios libres que se distribuirán a lo largo de todo el distrito portuario. En el texto se recoge que la Autoridad Portuaria deberá abonar casi 2,2 millones a la Gerencia por lo conocido como carga urbanística.

La idea es conseguir la integración definitiva entre el Puerto y la ciudad (ya avanzada con la modificación del planeamiento para los suelos de la cabecera Oeste del Batán) y abrir el campus universitario de Reina Mercedes a la avenida de las Razas, algo que no se ha conseguido realizar en la última década y media tal y como preveía el plan general de 2006.

En concreto, el master plan (diseño concreto del proyecto) elaborado por la UTE que componen el estudio de arquitectura Eddea y la consultora inmobiliaria CBRE, transforma una superficie de 40 hectáreas situadas entre los puentes de las Delicias y del Centenario que se articula en torno a un sistema de espacios libres, equipamientos y actividades económicas y usos residenciales.