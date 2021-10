Giro surrealista en el caso del menor desaparecido en Morón de la Frontera

La puesta en libertad de Macarena Díaz, la madre de Antonio David Barroso Díaz, el menor desaparecido en Morón de la Frontera, le ha dado un giro surrealista a uno de los casos más extraños con los que la Policía se ha tenido que enfrentar en su historia reciente. No hay ni rastro del paradero del chico, discapacitado, con una enfermedad neuronal grave que lo mantiene en una silla de ruedas y lo hace completamente dependiente.

El adolescente desapareció el 12 de septiembre, cuando se marchó con su madre en coche, después de que la mujer tirara la mayor parte de sus enseres, incluido su teléfono móvil. La madre padece una enfermedad mental grave y se encontraba en un brote de la misma cuando decidió marcharse. No estaba medicada y apenas recuerda nada. A la madre y el hijo se los vio en un hotel de Talavera de la Reina (Toledo) la noche del 12 al 13 de septiembre. Al día siguiente, Macarena apareció sola en una gasolinera de Carabias (Segovia), donde confesó que había matado a su hijo y lo había arrojado a un contenedor en la comunidad de Madrid.

La mujer fue ingresada en el área de Psiquiatría de un hospital de Segovia, donde pasó varias semanas ingresada. En ese tiempo dio varias versiones contradictorias, entre ellas que el niño había muerto de forma natural y ella tiró el cuerpo a un barranco. El juzgado de Instrucción número 1 autorizó su traslado a un hospital de Sevilla, el Virgen de Valme. Después, este juzgado se inhibió en favor del número 2 del mismo municipio. Y, una vez recibida el alta médica, Macarena Díaz compareció ante la juez, que decretó su puesta en libertad provisional con la medida cautelar de comparecencia apud acta en el juzgado.

Como el caso se encuentra bajo secreto de sumario, no se conocen lo motivos que expliquen su puesta en libertad. Lógicamente, deben ir en la línea de que no hay indicios suficientes para imputarle un asesinato (la principal prueba de esto era su confesión inicial) y se trabaja más en la teoría de una muerte accidental del niño, sin que se le impute a la madre nada más que una desaparición del menor.

De hecho, en esa línea se expresó la madre en las redes sociales nada más quedar libre. Utilizó su cuenta de Facebook para publicar un mensaje en el que decía que el menor murió el día 10 en sus brazos, si bien borraría este post a las pocas horas de publicarlo. En el mismo, Macarena Díaz daba las gracias a quienes le habían ofrecido su apoyo incondicional. "David falleció un 10 de septiembre en mis brazos, con él se me ha ido la vida prácticamente", apuntaba la mujer, que luego amenazaba con denunciar a los periodistas que "han dado información falsa".

"Todo está en manos de abogados, no tengo por qué hablar por las redes sociales de mi vida privada y, gracias a Dios, mis manos han sido durante 16 años las manos, los pies y el cuerpo de David. Entera le he entregado mi vida, sin reprocharle nada a nadie, y 20 años más lo haría, pero llegó su hora y esa hora le tocó en mis brazos, ¿cómo no me va a tocar a mí si soy su cuidadora 24 horas al día?". Luego asegura que no hará viral nada, "como han hecho personas aburridas", y termina mandándole "un beso muy grande para David hasta el cielo". "Te amo, rey de mi vida", es la frase final.

Macarena borraría el mensaje unas horas después, y se dedicaría en los momentos siguientes a publicar fotografías de ella con su hijo en su cuenta de Facebook. Varios de sus familiares responderían mandándole mensajes de cariño. Su hija mayor, por ejemplo, le escribió "os amo", a lo que ella contestó "y nosotros a ti mucho". Su madre se expresaba diciendo que para ella su familia es fundamental y "creo que lo demuestro cada día".

Mientras, la familia se niega a dar una explicación coherente a lo que ha ocurrido con su hijo, o al menos a dónde puede encontrarse el cuerpo del menor. El padre de Macarena ha amenazado a los periodistas que han acudido al pueblo tratando de hacerle estas preguntas. Los reporteros de televisión se han visto obligados a marcharse a otras calles para informar en directo, evitando así un enfrentamiento con la familia. Y tampoco ayuda que el juzgado mantenga el secreto de sumario. Mientras no hay información oficial, la madre utiliza las redes sociales con frecuencia.

El padre del menor, Antonio Ángel Barroso, criticó ayer la puesta en libertad de su ex mujer, de la que lleva años separado. "No entiendo cómo la, en teoría, asesina confesa de mi hijo está en libertad tomando café, paseando y comprando como si no hubiera pasado nada. No entiendo cómo puede estar tan tranquila. No entiendo nada, yo estoy que no vivo, no descanso, no tengo paz", dijo el padre, en un mensaje enviado a la periodista Rocío Romero, del programa de Ana Rosa.

"Estoy recluido en casa para no verla, no quiero cruzármela, no sé cómo ella reaccionaría, tengo tanto desconcierto que sólo quiero saber dónde está David, encontrarlo y abrazarlo, lo echo tanto de menos…No entiendo esta decisión judicial, no entiendo a los médicos. No entiendo cómo puede acordarse de la clave del Facebook y no saber dónde está David. Quiero creer que todo esto tiene un objetivo cuyo resultado es encontrar a mi hijo y que yo no alcanzo a comprender", añade Antonio Barroso.

El hombre asegura que desconocía la enfermedad de Macarena, que ella nunca se lo dijo, así como sus familiares o la administración. Sin embargo, en la denuncia que él presentó el 13 de septiembre por la desaparición de su hijo, ya hacía constar que su mujer padecía este trastorno mental. "Tengo la esperanza de que mi hijo está vivo. Pienso que Macarena lo ha ocultado en alguna parte", dice el padre.

Antonio Barroso termina su mensaje criticando que no supiera nada de una supuesta intervención de los servicios sociales de la que se ha enterado por la prensa. Debe ser una referencia a una nota enviada por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera hace unos días. En ella, el Consistorio moronense aclaraba que "tanto David como su madre, Macarena, han sido atendidos siempre por los servicios sociales comunitarios en todas las cuestiones relacionadas con la tramitación de la discapacidad del menor y cuestiones de necesiades básicas, no existiendo informes previos de otros riesgos respecto a la situación del menor".