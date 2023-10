Herida grave una mujer al ser atropellada por un autobús de Tussam en Sevilla

Una mujer de 28 años resultó herida grave este jueves al ser atropellada por un autobús en la calle Torneo de Sevilla. Según informó Emergencias Sevilla, la joven irrumpió en el carril bus sin percatarse de la presencia del autobús, cuyo conductor no pudo evitar el atropello. Fue estabilizada in situ por el servicio de emergencias sanitarias del 061 y trasladada a un hospital para ser atendida. El siniestro se produjo a las once y media de la mañana.

La Policía Local de Sevilla ha abierto una investigación de los hechos. Es el segundo accidente de tráfico con un herido grave que ocurre en esta avenida. El pasado martes, un motorista sufrió lesiones graves al colisionar con un coche. El motorista sufrió un impacto brutal y voló literalmente durante varios metros. El accidente se produjo a la altura de la confluencia con la calle Juan de Acre. Todo apunta a que el motorista, que circulaba por Torneo hacia la Barqueta, se saltó el semáforo.

La semana pasada, el 12 de octubre, un joven de 19 años murió en un accidente de tráfico en la avenida de la Industria, en el polígono Carretera Amarilla. El coche en el que iba el joven embistió a otro turismo y terminó empotrándose contra una valle. Otros dos jóvenes de la misma edad resultaron heridos muy graves, mientras que una mujer y sus dos hijos, que iban en el coche que fue embestido, sufrieron lesiones leves.