Herido un policía sevillano en Ceuta al impedir un suicidio

Un policía nacional de Sevilla resultó herido este lunes en Ceuta al impedir el suicidio de una persona. El agente lesionado es un subinspector de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que se encuentra comisionado estos días en la ciudad autónoma. Sufre una luxación en el hombro. Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la tarde de ayer en la calle Doctora Soraya, en la barriada ceutí de Loma Colmenar.

La Policía recibió una llamada que alertaba de la presencia de un hombre en actitud agresiva y con tendencias suicidas. Al llegar al domicilio indicado, la hermana de este hombre esperaba a los agentes y les explicó que su hermano se encontraba en la vivienda, la cuarta planta, destrozando los muebles y amenazando con quitarse la vida.

Los agentes subieron al piso y la hermana les abrió la puerta. Su hermano, de 33 años, se encontraba colgado en la barandilla del balcón, con una pierna y la mitad del cuerpo fuera, con la evidente intención de arrojarse al vacío. El subinspector trató de convencerlo para que no saltara durante unos veinte minutos. Sin embargo, el hombre no atendía a razones y pidió a los policías que no se acercaran, repitiendo que iba a saltar y pidiéndoles que se despidiera de su hermana.

En ese momento, soltó la mano izquierda, con la que se sujetaba a la barandilla, y se dejó caer. El subinspector se abalanzó hacia él y lo sujetó por el pantalón, a la altura de la cintura. El hombre estaba ya cayendo y arrastró consigo al agente, cuya vida estuvo en claro riesgo por unos minutos. Estaba ya en la tesitura de soltarlo o caer con él.

Los otros policías acudieron en auxilio y rescataron a ambos. El suicida fue engrilletado para garantizar su seguridad. Después fue trasladado al hospital, donde fue valorado por los psiquiatras. El policía también tuvo que ser atendido en el hospital, pues sufre una luxación del hombro debido al fuerte tirón para evitar el suicidio del hombre.

Los agentes que intervinieron pertenecen a la UIP de Sevilla y están comisionados estos días en Ceuta, donde es habitual que agentes de otros destinos acudan a reforzar la seguridad ante la escalada de violencia que se ha vivido en los últimos meses en la ciudad autónoma.