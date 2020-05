El coronavirus acelera la extensión de la telemedicina y también su éxito. Durante la pandemia, los centros sanitarios han visto alterada tanto su organización como las agendas de médicos y pacientes y se han ido aplazando citas, cancelando pruebas, dispensando medicinas a domicilio y, sobre todo, fomentando la telemedicina con un aumento de manera general de las citas médicas a través de vídeo y de llamadas telefónicas.

En los pacientes crónicos la enfermedad no espera y por ello la pandemia sanitaria ha presentado a la telemedicina el gran reto de salir reforzada en patologías como por ejemplo la diabetes a través de una ayuda on line al colectivo de afectados por esta enfermedad para enseñarles a controlar sus niveles de glucemia y cómo interpretar sus datos o manejar las nuevas tecnologías desde casa.

La unidad de Endocronología del Hospital de Valme es uno de los servicios clínicos de este centro que, con una vasta experiencia en formación grupal y teleconsulta dentro del ámbito de la atención diabetológica, ha visto intensificada esta línea de trabajo a tenor de las limitaciones presenciales por la pandemia, ampliando así la complejidad de las prestaciones virtuales y consolidando la atención telemática más allá de la excepcionalidad actual. Esta unidad controla a una población de 1.429 pacientes con diabetes Tipo 1, claros usuarios potenciales de la telemedicina, suponiendo la patología diabética (tanto tipo 1 como 2 y otros tipos) el 60% de la actividad de este servicio clínico.

La unidad controla a uno 1.500 pacientes con diabetes tipo 1 y ha atendido más de 3.000 teleconsultas desde la alarma sanitaria

La eficiencia en la atención la avala las más de 3.000 teleconsultas llevadas a cabo en diabetes desde el inicio de la alerta dentro del cómputo total del servicio de Endocrinología y Nutrición, cuyo balance para la globalidad de esta especialidad médica sobrepasa las 5.000 (patología tiroidea funcional, adrenal, hipofisaria...). Se trata de todas las consultas de revisión o recogida de resultados y también de la mayoría de las primeras consultas. En un porcentaje elevado de los casos, más del 70%, se han resuelto telefónicamente sin necesidad de requerir la presencia física del paciente.

"El área sur de Sevilla ha vivido una transformación digital espectacular en un corto período de tiempo, con formación en tiempo récord, apoyada en la motivación inducida por la necesidad de evitar desplazamientos, pero también en la implicación de los profesionales y la colaboración de los usuarios", explica la responsable del servicio de Endocrinología, Mª Victoria Cózar.

De este modo, y como resultado de la progresiva incorporación de las nuevas tecnologías en torno al abordaje de la diabetes previa a la pandemia, el centro inició una línea asistencial innovadora con un pequeño grupo de pacientes y de endocrinólogos que inicialmente se centraron en la educación diabetológica junto a la monitorización a distancia de glucosa y de las bombas de insulina. Durante la presente crisis sanitaria, este grupo vinculado a la telemedicina ha ido creciendo y desde el día 13 de marzo, este servicio clínico ha mantenido la formación para la colocación de sensores de monitorización continua de glucemia asociado a bomba (sistema integrado), la formación en renovación tecnológica de sistemas bomba-sensor y la formación de inicio de implantación de sistemas Flash para lo que tampoco ha sido necesario el traslado hasta el centro. En este último caso, su seguimiento telemático ha estado favorecido a través del envío a domicilio de sensores flash, promovido desde el Servicio Andaluz de Salud y el Plan Andaluz de Diabetes.

El hospital ha incluido durante la crisis la implantación de nuevas bombas de insulina con formación telemática desde casa, encargándose el centro de gestionar los dispositivos y todo el material fungible para que fuera recibido directamente por los pacientes en su domicilio. La tecnología permite que el paciente descargue en su ordenador o móvil los datos a través de los cuales se monitoriza su evolución y que el endocrinólogo o enfermero, a distancia, realicen su seguimiento al respecto de la programación de la bomba o de las dosis o tipo de insulina en terapias con inyecciones subcutáneas de insulina. Asimismo, se han implementado las videoconferencias para sesiones grupales de educación diabetológica, suspendidas en su forma presencial por el riesgo de contagio al inicio de la crisis sanitaria. Además, a nivel de gestión interna, ha proseguido sin interrupción durante la alerta la consultoría telefónica diaria con Atención Primaria a fin de mantener la comunicación fluida entre ambos niveles asistenciales.

Como novedad de los últimos dos meses, la telemedicina ha pasado a ejercerse por todos los médicos del servicio que atienden diabetes y por prácticamente todos los pacientes con bomba y/o monitorización continua de glucosa. De este modo, la nueva organización asistencial incorpora una sola visita presencial anual de alta resolución en la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1. El mismo día, con atención por parte de endocrinólogo y enfermero educador, se extrae analítica de control, se realiza retinografía digital de cribado/exploración cribado pie diabético, se refuerza educación diabetológica y se hace la consulta médica. Por su parte, las visitas intermedias (tanto programadas, como a demanda del paciente por problemas o dudas clínicas que surgiesen), también se pueden mantener en forma no presencial.

La telemedicina no es nada nuevo en esta patología a la que parece haber llegado para quedarse dado el grado de satisfacción entre sus pacientes. Fabiola Rey, es paciente en el Valme y presidenta de la Asociación de Diabetes de Morón y destaca "lo útil, práctico y cómodo de la vía telemática" ante esta enfermedad. "Tengo que agradecer al centro el saber adaptarse tan bien y tan rápido a la situación actual, intensificando la formación y asistencia desde nuestros domicilios", manifiesta.