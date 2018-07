Gran Lujo: Un hotel Radisson en la Magdalena

Otra prueba del boom del turismo que experimenta la ciudad y de la reactivación económica del sector terciario. Todo está previsto para el anuncio oficial en los próximos días. El propio alcalde está muy interesado en el asunto, dado su interés por contar en la ciudad con grandes cadenas hoteleras que eleven el perfil del turista que acude a Sevilla. Así lo hizo saber recientemente en una entrevista concedida a Diario de Sevilla. La firma Radisson explotará el edificio de la Plaza de la Magdalena donde radicó una de las sedes de El Corte Inglés. Se trata de un hotel de cinco estrellas de gran lujo -como avanzó este periódico en julio de 2017- que presentará la novedad de ser de la gama confort de esta compañía, muy similar a la de los Hilton o los establecimientos de Le Méridien. Radisson no cuenta con ningún establecimiento en la ciudad de ninguna de sus gamas. El alcalde Juan Espadas quiere así captar también la presencia de otras cadenas, caso de Ritz, cuya sola presencia capta público del que se mueve en función de los hoteles de esta firma. Es habitual, por ejemplo, que los viajeros norteamericanos elijan sus destinos en función de los hoteles de un empresa específica. El Radisson de la Magdalena estaría estratégicamente ubicado, muy próximo a uno de los tradicionales cinco estrellas de la ciudad, como es el hotel Colón. La propiedad del edificio, Milenium Hotels Real Estate, se encuentra en plena ejecución de las obras.

La cadena Radisson, en permanente expansión -con 380 negocios repartidos por el mundo- acaba de abrir un establecimiento de los denominados blue en Dubai y tiene previsto abrir nuevos hoteles de estas características a lo largo de 2018 en Argelia, Turquía, Nigeria, Guinea, El Cairo (Egipto), Moscú (Rusia), Burdes (Francia), Polonia, Chipre, etcétera.

El estudio previo del proyecto urbanístico contempla un establecimiento de 52 habitaciones dobles y dos suites distribuidas en una superficie total de 4.191 metros cuadrados. Se trata de un enclave privilegiado, en el entorno más próximo a la milla de oro comercial de la ciudad (el eje conformado por Tetuán y Velázquez y los grandes almacenes de El Corte Inglés en el comienzo de la calle San Pablo), que podría generar y aprovechar el efecto de concentración de negocios de máxima categoría al tener muy cercano el referido Hotel Colón. También es un lugar bien comunicado por varias líneas de autobuses municipales, con parada de taxis y a escasos minutos de la Plaza Nueva -donde está la parada del tranvía- y del corazón monumental.

El proyecto se desarrolla en un inmueble que cuenta con planta baja, cuatro plantas en altura y ático. El edificio está situado en el conjunto histórico declarado de la ciudad, pero no goza de ninguna protección especial dado que carece de valores patrimoniales. Tiene una gran cantidad de usos permitidos, entre ellos el hotelero, tanto en el caso de que se opte por la rehabilitación, como plantea la opción presentada, como en el de la demolición y nueva planta, una posibilidad que no tendría impedimentos urbanísticos.La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento mantiene activa una orden de paralización de los trabajos previos a la rehabilitación del edificio al entender que se han ejecutado demoliciones no amparadas por ninguna licencia.

Por lo que respecta al proyecto de rehabilitación, la Gerencia de Urbanismo advierte que se debe tener en cuenta que las distintas habitaciones deben tener iluminación y ventilación conforme a las exigencias establecidas en el vigente PGOU. En cuanto la sexta planta actual, que se encuentra fuera de ordenación al haber una norma posterior que las limita a cuatro, sólo puede ser objeto de obras de conservación. En el caso de que se apostara finalmente por la demolición y la construcción de un inmueble de nueva planta, sólo se podrán construir cuatro con una ocupación máxima establecida en las ordenanzas especiales para el casco histórico. En el caso de nueva construcción, Urbanismo recuerda que será exigible la correspondiente dotación de aparcamientos que requiere igualmente el PGOU, todo lo cual sin perjuicio de que se pueda exigir otro tipo de elementos habituales en un negocio hotelero, como las escaleras, ascensores, etcétera.

En su momento, los promotores necesitarán el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía al estar incluida la parcela dentro de los límites del sector urbanístico El Duque-Salvador.

El edificio se encuentra en un buen estado de conservación, gracias al cuidado al que lo sometió durante años El Corte Inglés, aunque ya se han efectuado demoliciones. Los expertos destacan en el dossier presentado ante Urbanismo las labores de mantenimiento que se han llevado a cabo con el paso de los años, que no sólo no han maltratado el inmueble, sino que han sido respetuosas. El edificio tiene unos 40 años de antigüedad y ha sido usado con intensidad. Tan sólo necesitaría de medidas muy específicas ahora mismo para el caso de que se quiera seguir usando cara al público, tales como reparaciones menores en los falsos techos, en persianas de balcones, el sellado de algunas fisuras mínimas, etcétera. Se trata del caso singular de un edificio en pleno centro que no necesita de grandes obras si quisiera reabrir en breve. A finales del pasado invierno trascendió que la sociedad Millenium Hotels Real Estate, constituida en 2016, trabajaba en una ampliación de capital de alrededor de 400 millones de euros con el objetivo de hacerse con edificios céntricos para nuevos hoteles urbanos, situados en el centro de las principales ciudades de España, así como en los destinos costeros como Canarias, Baleares y Costa del Sol. Este anuncio encaja a la perfección con el interés en firme mostrado por la compañía ante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, que ha avalado expresamente el uso del edificio de la Plaza de la Magdalena como hotel.

La entidad Milenium Hotels Real, que preside por Javier Illán, es un socimi que tiene varios hoteles en España, entre ellos el Hesperia del Paseo de la Castellana, el Hotusa de Plaza Castilla y el Tryp Chamberí, todos ellos en la capital española. El hotel de la plaza de la Magdalena será la primera incursión en Sevilla de esta socimi, que prevé debutar en 2019 en Bolsa. El grupo Milenium tiene además otros diez establecimientos hoteles en construcción en Andalucía.