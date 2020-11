Huelga en la ayuda a domicilio de Sevilla, con sueldos de miseria de 5 a 7 euros/hora

El cuidado de las personas mayores y discapacitados en sus domicilios, pese a ser un servicio público esencial, se está pagando con sueldos de miseria (de 5 a 6 euros por hora en la provincia de Sevilla y a 7 euros por hora en la capital sevillana) con el consentimiento de los ayuntamientos que contratan a las grandes empresas que se dedican a este servicio público. El problema se repite en toda Andalucía (donde hay unas 22.000 empleadas) y en casi todo el país y se da también en el sector de las residencias de mayores, sobre todo las concertadas por la administración andaluza.

Isabel Pérez Acal, delegada sindical de CGT en la empresa Claro "Ya está bien" de pagar sueldos a las trabajadoras de ayuda a domicilio que rondan los 400 a 600 euros, porque las empresas les hacen contratos de 15 a 20 horas semanales y encima con jornada partida, con lo cual no hay opción de completar los ingresos con otro trabajo. Con estos salarios ínfimos muchas trabajadoras se ven obligadas a acudir a comedores sociales y a Cáritas para comer y recibir algo de ayuda. Lo digno sería un sueldo de 10 euros la hora.

A eso se añade que en esta segunda ola de la pandemia el personal sigue careciendo de suficientes EPIS, mascarillas, batas desechables, guantes y geles hidroalcohólicos aun cuando a diario va de un domicilio a otro, y que una baja por covid no se considera baja laboral por las empresas que las contratan. En general al gremio no se le reconocen enfermedades laborales específicas.

Lo denuncia el sindicato CGT, que ha convocado una huelga para este viernes 27 de noviembre en toda Andalucía y amenaza con luchar lo que haga falta para dignificar el trabajo de las miles de trabajadoras de este servicio, que sólo en la capital se compone de 1.400 empleadas que trabajan para cuatro grandes empresas. Los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) no se suman a la convocatoria de huelga. Los servicios mínimos decretados por la Junta son del 60% en caso de grandes dependientes (grado 3 y 2), y del 40% en caso de dependientes grado 1. La patronal pidió que fueran del 100%.

El gremio se mira en los logros laborales de las kellys, que trabajaban en los hoteles por 2 euros la hora

"Ya estamos cansadas de aguantar tanta denigración de nuestro sector", se lamenta Isabel, que admite que el gremio se mira en los logros laborales de las kellys, que trabajaban en los hoteles por 2 euros la hora.

La delegada sindical denuncia que para ahorrarse dinero las empresas están contratando a mayores de 45 años y a personas en exclusión social que sólo hacen un curso de 30 o 40 horas

"Somos técnicos sociosanitarios con acreditación, tenemos una titulación, y no hay derecho a tener estos sueldos cuando cualquier persona que trabaja en la calle cobra 10 euros la hora. Somos las nuevas trabajadoras pobres, como reconoce la Organización Mundial de la Salud", recalca Pérez. Para ser técnico de ayuda a domicilio se necesita una titulación de grado medio de FP o hacer un curso del Sepe de seis meses y luego someterse a un tribunal para lograr el certificado de profesionalidad.

La delegada sindical denuncia que para ahorrarse dinero las empresas están contratando a mayores de 45 años y a personas en exclusión social que sólo hacen un curso de 30 o 40 horas para trabajar como ayudantes del servicio a domicilio "que hacen lo que la empresa les diga y los tienen para limpiar". Y que por estos contratos las empresas reciben bonificaciones.

Sobre el material para prevenir contagios por coronavirus, Isabel Pérez lamenta que "seguimos igual o peor que en la primera ola de la pandemia"

Sobre el material para prevenir contagios por coronavirus, Isabel Pérez lamenta que "seguimos igual o peor que en la primera ola de la pandemia". Explica que no puede ser que les den una sola mascarilla para cada día cuando tienen que cambiar varias veces de domicilio, una bata de tela (y no desechable), que los guantes sean de vinilo en lugar de nitrilo, más resistentes, y que los EPIS, batas desechables y mascarilla FFP2 solo los den cuando se tiene confirmación de que la persona a la que se atiende ha dado positivo en covid-19, y no cuando hay un posible caso. En estas condiciones "estamos transmitiendo el virus de una casa a otra", denuncia la delegada sindical de Claro. Otras empresas del sector son Clece, DHL, Eulen....entre otras.

Reivindicaciones laborales

Las principales peticiones y motivos que llevan a CGT a la huelga son los siguientes.

Dotación de EPI suficientes, de calidad y homologados a todas las trabajadoras/es del sector como los que están preceptuados para el personal actualmente considerado sociosanitario. Eliminación de las contratas y subcontratas, pasando a ser servicios públicos municipalizados, eliminando con ello la precarización del empleo y el lucro de empresas privadas que sin exponer absolutamente nada se enriquecen a costa de los presupuestos públicos. Adaptación de los puestos de trabajo de las trabajadoras en situación de embarazo desde el mismo momento en que se comunique por estas a las empresas, como prevención y protección tanto para la madre como para el feto. Eliminación de las listas de espera de personas dependientes con necesidades de ayuda a domicilio y fomento e implantación generalizada de este servicio social. Establecimiento de un valor mínimo neto por hora de trabajo para las auxiliares de ayuda a domicilio en 10€/h. Establecimiento de la jornada completa para el sector en 35h semanales máximo y la jornada mínima a tiempo parcial en 25h semanales. Compensación económica de las jornadas partidas con un 33% del salario base y limitación a un solo corte de la jornada diaria facilitando la conciliación laboral y familiar, no pudiendo existir en el corte más de 60 minutos de interrupción de su jornada.

CCOO explica por qué no apoya la huelga

CCOO no apoya la huelga de Ayuda a Domicilio convocada en solitario por la CGT e invitamos a la CGT "a abandonar sus demostraciones vacías en solitario y actuar unidos todos los sindicatos".

CCOO ha explicado que no apoya la convocatoria de CGT porque una huelga "exige un trabajo de asambleas en los centros, trabajo con otros sindicatos, movilizaciones previas, que la CGT ha desdeñado", y añade que no es partidario de "huelgas que ni se preparan ni tienen seguimiento. Entendemos que convocar una huelga, en la que las trabajadoras ponen un día de su salario, ya bastante menguado, no es solo echar un papel en la Consejería de Trabajo".

CCOO no cree que tenga éxito y asegura que "más que una verdadera convocatoria de huelga, se trata de una operación de autobombo de la CGT, sin ninguna posibilidad de éxito real" porque la organización de la CGT "cuenta sólo con 10 delegadas en Andalucía en el Servicio de Ayuda a Domicilio (menos del 5% de un total de más de 500); difícilmente puede hacer en solitario una convocatoria de huelga creíble".

El sindicato CCOO señala que continúa con sus gestiones y movilizaciones por la municipalización del servicio, el aumento del presupuesto estatal para la dependencia en 1.000 millones de euros al año, la subida del precio de la hora fijado por los gobiernos a 18 euros, la dotación de EPIs adecuados a la naturaleza del trabajo, la realización de test de COVID, la consideración de enfermedad profesional en caso de contagio COVID y la dignificación del sector.