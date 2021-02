Ingresa en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla por el Covid-19 y le roban 170 euros

Un hombre ha denunciado el robo que ha sufrido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla mientras está ingresado por el Covid-19. Al paciente le sustrajeron 170 euros que llevaba en la cartera, y que no le han sido devueltos junto con el resto de sus pertenencias. Así lo ha relatado su hijo a través de las redes sociales, donde adjunta incluso la denuncia que ha presentado ante la Policía Nacional.

Según consta en la denuncia, interpuesta por el hijo en la comisaría del distrito Nervión, el hombre lleva ingresado en el Hospital Virgen del Rocío desde el 19 de enero de 2021. Cuando entró en el centro, sus pertenencias fueron depositadas en una bolsa precintada. El domingo 7 de febrero, el hospital le entregó a los familiares esta bolsa con los efectos del paciente, indicándoles que ha de abrirse en un lugar ventilado y fuera del hospital. La abrieron en casa al día siguiente y pudieron comprobar que falta el dinero que llevaba en la cartera.

Me da mucha vergüenza contar esto pero creo que si no lo explico reviento. Mi padre lleva ingresado por covid desde el 19 de enero en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Ayer nos dieron las cosas que llevaba el día que ingresó y hoy hemos comprobado que le han robado dinero. pic.twitter.com/SQiQlr1qml — Cal•lo🔻 (@Corquinor) February 8, 2021

El denunciante aporta también la relación de objetos que le fueron retirados al padre, en el que se incluye la cartera con 170 euros y varias monedas. Se trata de una especie de albarán que la bolsa que le entregaron a los familiares llevaba prendido a ella. En el interior de la misma estaba todo lo que figura en el inventario, menos el dinero.

El hijo explica en un hilo de Twitter que preguntó en el hospital si el dinero podía guardarse en otro lugar o se desinfectaba siguiendo otros protocolos, pero en el centro no han sabido decirle dónde ha podido ir su dinero. "Lo que el personal del hospital responde es que no hay ninguna justificación y no da ninguna respuesta a lo que ha podido pasar, con menos vergüenza ajena que la que yo estaba pasando cuando me lo contaban, la verdad", explica el familiar del paciente robado.

Además de la denuncia ante la Policía Nacional, la familia ha presentado una reclamación en el hospital. Tanto en la comisaría como en el centro sanitario, el hijo asegura que varios funcionarios le han dicho que este tipo de hechos se producen de manera habitual. "El protocolo del centro consiste en que se va a abrir una investigación y nos comunicarán el resultado en un tiempo indeterminado. Según comentaban en el propio centro, se está tardando mucho en responder", añade el denunciante.