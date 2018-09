La Intervención tumba la subida de la factura del agua en un 1,7%

La factura del agua no subirá el año de las elecciones municipales. Emasesa presentará un nuevo proyecto de presupuestos para 2019 que no incluya la actualización de las tarifas en un 1,7%. La comisión ejecutiva y el consejo de administración de la empresa municipal de aguas acordaron ayer no debatir ni aprobar unas cuentas que contemplaban una actualización de las tarifas.

La decisión se tomó tras presentar un informe de los servicios jurídicos y la Intervención del Ayuntamiento de Sevilla, respaldado por los servicios de Dos Hermanas y La Rinconada, en el que se establece que cualquier modificación en los precios desde este año debe ser aprobada con carácter previo en los Plenos de cada uno de los ayuntamientos que conforman el consejo de administración en el marco de sus ordenanzas fiscales. Lo que se traduce en que el año que se quieran modificar los precios será necesario que se pongan de acuerdo todos los alcaldes que forman parte de Emasesa. No será fácil lograr el consenso ante de los 31 de diciembre.

Los municipios que forman parte del consejo de administración han encomendado a Emasesa que elabore un nuevo proyecto de presupuestos que no incluya la previsión de un incremento de ingresos por esta actualización de las tarifas del 1,7%, lo que en la práctica supone que no habrá modificación de los precios públicos de Emasesa y que quedarán congelados en 2019. A las sesiones del consejo asisten con voz, pero sin voto, los representantes de los trabajadores y un representante de las asociaciones de consumidores y usuarios.

El objetivo de esta propuesta era generar los recursos necesarios para realizar inversiones en la red de depuración del agua necesarias para el servicio. Se trata del tratamiento de lodos procedentes de EDAR, la eliminación de fósforo en las EDAR, el incremento del control de vertidos y medio receptor o el reforzamiento de acciones de limpieza en grandes colectores.

Todos los alcaldes deberán estar de acuerdo para realizar un cambio tarifario

Los ayuntamientos subrayaron la necesidad de seguir explorando nuevas vías de redistribución de la tarifa para hacerla más sostenible, de manera que tenga un impacto mínimo en el bolsillo del ciudadano y se distribuya atendiendo a criterios sociales, con el objetivo de garantizar el servicio, la calidad del agua suministrada, el derecho humano al agua y hacer frente a las inversiones necesarias para mejorar los procesos de saneamiento y depuración que protejan los aspectos medioambientales y frenen los efectos del cambio climático.

Emasesa ha estimado un consumo de agua en baja para el 2019 de 60,5 hectómetros cúbicos, lo que permite anticipar una mayor eficacia en los consumos con una reducción del 0,8% sobre 2018. Sobre el gasto de personal, la empresa ha considerado un incremento de los gastos salariales del 2,7%, según lo recogido para el año que viene en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.