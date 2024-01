José Luis Sanz: "Sevilla tiene un discurso propio que requiere agenda y espacio propio en Fitur"

José Luis Sanz ha reivindicado la necesidad de un stand propio para Sevilla en la Feria Internacional de Turismo que se celebra en el recinto ferial de Ifema en Madrid del 24 al 28 de enero porque "sabemos lo que tenemos y el producto que queremos vender en la Feria Internacional de Turismo". Es la primera vez que la capital andaluza va a Fitur en solitario y se ha presentado ante los empresarios turísticos y hosteleros sevillanos en la Fábrica de Artillería. No ha faltado para la ocasión ni el cante de Pedro el Granaíno, ni la copa posterior en la antigua fábrica de San Bernardo.

La gastronomía y la Bienal de Flamenco son dos de los platos fuertes que lleva Sevilla a un Fitur donde el expositor estará fuera del pabellón 5, el dedicado a Andalucía, en concreto, en el pasillo que comunica los pabellones 7 y 9. Un espacio "multisensorial abierto a todos los profesionales del turismo" y donde "la tercera ciudad más visitada de España puede desarrollar su sector turístico que tiene un gran recorrido", según explicó Sanz. Según el INE, hasta noviembre de 2023 la ciudad incrementó un 20% el número de visitantes.

Además de la Bienal, la gastronomía, y el patrimonio, Sevilla quiere enseñar al mundo su mezcla de tradición y vanguardia como en el vídeo Passion for You realizado con SFDK. Además promocionará las posibilidades que ofrece el verano en la ciudad "para romper la estacionalidad", además de seguir trabajando en el turismo inteligente con el lema "Sharing is Smart".

El alcalde advirtió que la ciudad "tendrá presencia en el pabellón de Andalucía a pesar de no compartir el espacio físico con el resto de las provincias". Sobre la relación entre la ciudad de Sevilla y la provincia y la escisión que se ha provocado en esta edición de Fitur, el alcalde afirmó que la provincia es "el complemento perfecto de la ciudad, pero Sevilla tiene un discurso propio que requiere una agenda y un espacio propio" y por eta razón ha decidido acudir en solitario a esta Feria Internacional de Turismo.