Juan Manuel Flores opina que cuando se gestionan temas sociales y de seguridad la mejor noticia es que no haya noticia. Y desde ese convencimiento prefiere trabajar en silencio, alejado de la primera línea mediática. Al delegado municipal de Bienestar Social y Planes Integrales le cuesta sacar pecho, pero lo hace en esta ocasión para agradecer la “enorme capacidad de respuesta, convicción y compromiso” de su equipo y de todos los servicios sociales comunitarios ante la crisis desatada por la pandemia. “Un esquema que se complementa con esa gran capacidad solidaria que tiene la ciudad de Sevilla para volcarse cuando se le necesita”, añade sin querer olvidar la colaboración de entidades bancarias, hermandades y empresas sin las que arrancar el plan de rescate de la población sevillana en esa crisis del Covid-19 hubiera sido muy difícil.

Intenta evitar a lo largo de toda la conversación un exceso de bombo, pero las claves para entender cómo ha funcionado el Ayuntamiento de Sevilla desde finales de marzo está en todo ese trabajo. El acierto ha sido saber coordinarlo de la manera más sinérgica para hacerlo útil y el cerebro del dispositivo de emergencia montado en un tiempo récord es él. “Esfuerzos muy bien intencionados pero no bien dirigidos a veces no dan los resultados esperados”, advierte satisfecho por haber podido frenar un auténtico drama social. “Hemos dado una respuesta como ciudad que es digna de encomio”, asegura satisfecho también por la respuesta de todo el gobierno municipal, sometido a una alta tensión, y recordando que una de las enseñanzas de esta crisis ha sido demostrar que se puede trabajar más estrechamente, en coordinación, en estos tiempos en los que tanto se habla de gobernanza y colaboración público-privada.

"Esta batalla se libra en las grandes urbes y el gobierno de Sevilla está mejor preparado para hacerle frente”

Otra de las lecciones que ya ha dejado la crisis es mucha práctica para poder aplicarla a otros escenarios. Y en este sentido explica que ya se ha anticipado con un plan para actuar si llega una segunda oleada de coronavirus. “Hay que estar preparados para que el segundo rebrote nos pille mejor; un terremoto en Haití no tiene las mismas consecuencias que uno de igual intensidad en Japón, lo que te da fortaleza es la forma en la que te preparas”, comenta un médico intensivista que en el ejercicio de su profesión, antes de su incorporación plena al equipo de gobierno de Juan Espadas, ya participó en la gestión hospitalaria de crisis como la de la gripe aviar o la gripe A.

Su opinión es que habrá una segunda oleada, pero que no será igual, más bien no puede serlo. “Esta batalla se libra en las grandes urbes y, como gobierno municipal, creo que ahora tenemos conocimiento, herramientas, medios, pero no todas las competencias y por eso es clave que nos coordinemos con otras Administraciones”, explica horas antes de presentar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía un plan municipal. Un novedoso documento que incluye, entre otras medidas, un sistema diseñado por Emasesa para la detección del virus en las aguas residuales, en el que ya se está trabajando. También ofrece personal para ampliar la red de rastreadores con sanitarios e instrucciones para poder hacer cuarentenas en pequeños núcleos, selectivas, sin llevar a un nuevo confinamiento a la población general.