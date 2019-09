Katy, la novia 'rescatada' de la lluvia en El Salvador: "Mi marido estaba 'atacaíto' de los nervios"

La tromba de agua del pasado sábado dejó una imagen más que curiosa en Sevilla. Una boda en la Plaza del Salvador, mes de septiembre y más de 100 días sin que lloviera en Sevilla. Nadie podría imaginarse que justo en el instante en el que una novia saliera del coche de bodas, volvería la lluvia a la ciudad y en la manera en la que suele hacerlo: a mares.

Pues ocurrió. Katy la novia más viral de los últimos tiempos, se disponía a salir del coche para adentrarse en la Iglesia del Salvador cuando tal y como relata ella, "justo en el momento en el que se quita la cadena, comienza a caer la tromba de agua".

Katy relata que se llevó "hasta quince minutos en el coche sin poder salir". "Me llevé aproximadamente un cuarto de hora en el coche, no amainaba de ninguna de las maneras. Yo solo sabía rezar", relata entre risas.

Ante la viralidad del vídeo, la recién casada muestra su sorpresa ante tanta difusión. "La verdad que sorprendida totalmente, es algo que tú no buscas de ahí. Yo cuando los vi, vi mi salvación. Dije Dios mío esto es un milagro. No lo dudé ni un momento, me remangué el vestido y me fui con ellos", recuerda entre risas la protagonista.

"No podía imaginarme que tuviera tanta repercusión. Agradezco a ambos lo que hicieron por mí", refiriéndose a José y a Fran, los trabajadores que hicieron posible que la novia llegase sin una gota al altar. Katy ha querido mostrar su profundo agradecimiento ante tal acontecimiento.

"Ellos fueron solidarios y encantadores conmigo. Tanto mi marido como yo solo tenemos palabras de agradecimiento para ellos dos. Con esto también se demuestra que sigue quedando gente buena", ha destacado Katy.