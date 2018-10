Mando policial, tuitero ultra

“Estuvo poco tiempo. Y se adaptó bien a la idiosincrasia de aquí”. No hay un recuerdo especial en Sevilla de Daniel Rodríguez Pérez, ya ex jefe de la Policía Nacional de Navarra. Él mismo dimitió después de que se revelara como el autor de tuits insultantes y muy agresivos contra dirigentes políticos de izquierda y enaltecedores y elogiosos hacia las figuras de Franco, Tejero y el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, a quien a sun juicio “le va a tocar ser el José Antonio [por el fundador de Falange] de este siglo. Lo que hizo presentando su renuncia fue adelantarse al cese fulminante que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tenía ya preparado para él.

Antes de recalar en Navarra Rodríguez Pérez prestó sus servicios en Sevilla. Fue jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, de febrero a julio de 2008, y jefe de Comisaría de Distrito en la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, de diciembre de 2007 a febrero de 2008. Aquí no emergió el perfil ultra que se escondía bajo la cuenta @polientes1612. “No hubo conflictos con él mientras estuvo aquí”, recordaron ayer fuentes del SUP en Andalucía, que destacaron además la labor organizativa de Pérez Rodríguez. “Su paso por aquí fue muy breve, pero en ese tiempo que estuvo no se registraron problemas”.

Las turbulencias han llegado después. Entre Sevilla y Pamplona, un paso por Madrid, donde este cántabro dirigió la Comisaría de Distrito Centro, en la Jefatura Superior de Madrid.Pero en el norte dio desde Twitter rienda suelta a su fobia contra la izquierda, el nacionalismo y el independentismo. Entre sus objetivos, Gabriel Rufián –un “imbécil patológico” al que desea que lo cornee un toro en los sanfermines–, o Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que le resulta “asquerosa”.

Pero el escondite en la red social de este policía no era nada seguro. Dio el cante. Polientes es su pueblo natal, la capital del municipio de Valderredible, del que su padre –“un hombre muy de derechas”, según algunos de sus vecinos– fue alcalde durante cuarenta años. ¿Y 1612? Pues Pérez Rodríguez nació un 16 de diciembre. El del año 1958.

Esa deriva no dio la cara en Sevilla. Durante su etapa al mando Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental y al frente de Comisaría de Distrito en la Jefatura Superior este veterano policía no dio muestras de la animadversión que ha terminado por truncar su carrera.