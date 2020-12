Manualidades virales ‘Made in Andalucía’

El ingenio andaluz no empieza o acaba en el humor, más bien podría decirse que es ‘infinito’. Andalucía es una tierra de talento que demuestra además estar a la vanguardia en las nuevas tecnologías.

Un ‘pueblo’ que no deja de reinventarse… Como es el caso de Irene Barranco -natural de Loja (Granada)- que en menos de un año y medio ha pasado de estar desempleada a ganarse la vida con un canal de Youtube que registra cerca de 100.000 suscriptores.

"En menos de un año y medio pasé de estar desempleada a ganarme la vida con un canal de Youtube que registra ahora cerca de 100.000 suscriptores"

‘Manualidades Play’ nace con el convencimiento de que “hacer manualidades favorece el aprendizaje, desarrolla la creatividad en la infancia, reduce el estrés, mejora la concentración en adultos, ayuda a ejercitar memoria y psicomotricidad en la vejez”.

Barranco abandonó la carrera de empresariales a falta de dos asignaturas para dedicarse a lo que más le apasionaba: la educación infantil. “Me di cuenta que la vida es un momento y que lo mejor que puedes hacer para ser feliz es hacer cosas que te apasionen”.

Tras este repentino giro de los acontecimientos, realizó los estudios de Técnico Superior en Educación Infantil, para años más tarde ejercer la profesión y disfrutar enseñando, cuidando y jugando con los más pequeños.

La idea de ser mamá siempre estuvo en su mente, así que en 2015 llegó a sus vidas Daniel y tan solo año y medio más tarde lo hizo Hugo, dos pequeños con mucha energía que revolucionaron por completo el hogar.

La vuelta al trabajo se hacía complicada así que decidió dar otro cambio a su vida… Exponer al mundo sus habilidades con las manualidades a través de la red. Y así fue como nació este canal de Youtube (Manualidades Play) que no solo sirve de inspiración para miles de usuarios o centenares de escuelas, sino que se muestra como ejemplo hasta en pantallas de televisión de centros comerciales.

- ¿En qué momento decide adentrarse en el mundo digital con un canal de Youtube?

Tras el nacimiento de mi segundo hijo, con dos niños pequeños en casa, mi marido trabajando y en nuestro caso sin disponer de abuelos o familiares que nos pudiesen echar una mano debido a la lejanía, me era imposible retomar mi trabajo.

Lejos de desanimarme, mientras hacía manualidades que me ayudaban a liberarme del estrés de la casa y a la vez crear juegos educativos para los peques, pensé: ¡Hacer manualidades es realmente beneficioso a cualquier edad! así que, voy a intentar crear algo que pueda ayudar a hacer manualidades fáciles a personas de todas las edades. Y ese fue el inicio de ‘Manualidades Play’. (En Instagram: @ManualidadesPlay; Twitter: @Manualidadespla).

"He tenido siempre el apoyo de mi marido, aún así, soy muy autodidacta"

- ¿Tenía experiencia previa en el mundo 2.0?

Conocimientos básicos, aunque si es cierto que mi marido está muy puesto en el tema y siempre me ha ayudado y apoyado. Aun así, he tenido que ser muy autodidacta, he aprendió a utilizar programas de edición de vídeo, conocer cómo funciona Youtube, interactuar en las redes sociales, añadir contenido a la web, manejar la cámara, los focos…

- ¿Las manualidades le han acompañado desde siempre?

Desde que tengo uso de razón siempre estaba pintando, haciendo figuras, personalizando mis juguetes, etc. Me encantaba (y me sigue gustando) adornar el Belén de Navidad con detalles hechos por mí o decorar con todo tipo de accesorios.

"Soy la típica que cuando organiza un cumpleaños, fiesta o reunión siempre la decora y personaliza con todo tipo de detalles"

A día de hoy, todavía se encuentra en la casa de mis padres, la puerta de acceso al salón que decoré en forma de vidriera cuando tenía 12 años. Soy la típica que cuando organiza un cumpleaños, fiesta o reunión siempre la decora y personaliza con todo tipo de detalles.

- De estar desempleada a vivir de un canal de Youtube. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que llegó la monetización?

Empecé a monetizar mi canal al año y medio de subir mi primer vídeo aproximadamente. Desde el principio me centré únicamente en intentar crear algo útil, que pudiese servir a la gente y que les aportara valor. Aunque no lo sabía a ciencia cierta, tenía la certeza de que, si con el tiempo conseguía que el canal tuviese esos valores, los resultados acabarían llegando.

"Empecé a monetizar mi canal al año y medio de subir mi primer vídeo aproximadamente"

- ¿La alegría de los primeros suscriptores es comparable con la de los cerca de 100.000 que registra ahora su canal de Youtube?

Hay algunos hitos que suponen momentos únicos y especiales, como son el primer suscriptor, el primer comentario y sobre todo el primer comentario de una persona totalmente desconocida que te escribe diciendo que tu vídeo le ha sido de gran utilidad.

Aunque esté cerca de los 100.000 suscriptores, yo todavía me sigo levantando cada mañana y tras apagar la alarma del móvil lo siguiente que hago es ver las estadísticas del canal y los nuevos comentarios que responderé ese día (porque los respondo todos, me encanta leer lo que me escriben).

- ¿Cuáles son los vídeos que más visualizaciones han contabilizado hasta la fecha?

En este momento, el vídeo que más visualizaciones tiene es un slime fluorescente que creé para decorar en Halloween con casi 1,5 millones de visualizaciones (Cómo hacer slime fluorescente que brilla en la oscuridad) y en segundo lugar rozando las 900.000 visitas está un ramo de tulipanes de papel ideal para regalar a una persona especial.

Aunque con menos visualizaciones por vídeo, me encanta La colección de animales de papiroflexia, donde tengo más de 30 animales fáciles de papel explicados paso a paso, teniendo la colección completa más de 3 millones de visualizaciones.

- Y en todo este tiempo, ¿ha llegado algún acuerdo con marcas?

Sí, han contactado conmigo para poner mis vídeos en las pantallas de centros comerciales para que sirvan de entretenimiento, maestros y centros de educación para utilizar los vídeos como recursos educativos, tiendas que venden materiales para que pruebe sus productos y otras youtubers de decoración, DIY y temáticas afines a la mía.

"Mis vídeos pueden verse también en pantallas de centros comerciales como entretenimiento"

Mi público suele ser mamás y papás que quieren aprender o jugar con sus hijos realizando actividades en familia, personal docente que realiza manualidades en el ámbito educativo, personas que les gustar crear con sus manos e incluso talleres para personas de avanzada edad en los que se favorecen la motricidad de las manos o la memoria realizando trabajos manuales.

- Hay quien piensa que ganar dinero con Youtube es solo ponerse delante de una cámara...

¡Ganar dinero con Youtube es muy difícil! Requiere mucho esfuerzo, constancia y continuo aprendizaje. Un vídeo de cinco minutos de duración en Youtube tiene muchas horas de trabajo detrás. Yo en mi caso primero hago varias ideas hasta decidir la que me gusta, después realizo la manualidad para grabarla, edito el vídeo, saco fotos, escribo descripción y recomendaciones en mi página web, escribo en redes sociales, contesto comentarios, compro nuevos materiales…

"Un vídeo de cinco minutos de duración en Youtube tiene muchas horas de trabajo detrás"

Todo eso sin contar las veces que tienes que repetir porque las cosas no salen como tú esperabas, o porque no encendiste la cámara antes de hacer la manualidad, que también pasa alguna vez que otra (risas).

- ¿Qué consejos daría a aquellas personas que tengan la intención de ganarse la vida con un Canal de Youtube?

Sobre todo, mucha paciencia y no desesperarse al principio, teniendo en cuenta que es una carrera de fondo y no un sprint. Siempre debemos partir de intentar hacer las cosas lo mejor posible, con dedicación y esfuerzo, pero eso no tiene una recompensa directa hasta que no pasa bastante tiempo, por lo que puedes frustrarte antes de conseguirlo.

Por eso, siempre aconsejaría que te grabes contenido que te apasione, que te motive, que te aporte por el mero hecho de hacerlo, incluso sin recibir nada a cambio. Así es mucho más fácil aguantar hasta que lleguen los resultados.

En definitiva, mi mejor consejo: No dejes de intentarlo por desconocimiento, elige algo que de verdad te apasione y échale horas y más horas. El aprendizaje y los resultados lo descubrirás en el camino.

- ¿Y lo más satisfactorio de este trabajo?

Sin duda alguna, el poder sentir que mi contenido gusta y ayuda a mucha gente. Evidentemente, recibir ingresos es algo que a todos nos gusta y nos hace falta, pero el hecho de saber que has hecho feliz a alguien o que tus vídeos han servido de ayuda… Provoca una sensación única.

- Y cuando llega esa reunión de amigos y preguntan eso de "dónde trabajas", ¿Qué sueles responder?

Soy una persona bastante tímida y nunca utilizo expresiones como “soy youtuber”. Normalmente suelo contestar con una pizca de vergüenza con expresiones como “bueno…tengo un canal de youtube”, ya que por norma general me he dado cuenta que la mayoría de las personas en un primer momento piensan que lo tienes como hobby y no como trabajo.

Aunque es cierto, que nada más decirlo siempre suelen hacerme muchas preguntas interesándose mucho por el tema, hasta que ven claramente todo el trabajo que hay detrás y que es mucho más que grabar un vídeo.