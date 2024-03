Martes Santo invernal e incompleto

A quien diga que la Semana Santa es todos los años igual se le podría recordar para siempre el Martes Santo de 2024. ¿Acaso ha visto usted alguna vez dos cofradías y media del Domingo de Ramos saliendo de la Catedral a las nueve de la mañana del Martes Santo? ¿Todos los años se ven los dos pasos de Jesús Despojado con música de capilla, uno detrás de otro como en aquellas semanas santas antiguas que ya son imposibles en estos tiempos de masificación absoluta de la fiesta? ¿Y qué me dice del orden este tan extraño de la Carrera Oficial que las hermandades pactaron para este año, con la Bofetá saliendo de día, Los Javieres de noche y San Benito a la hora del almuerzo? ¿Todos los años se ve a la Virgen del Dulce Nombre vestida así como hace justo cien años? Y, si no se hubiera truncado todo al final, se habría visto un cierre de jornada con tres hermandades de negro seguidas después del jolgorio inicial.

Por no hablar del frío, que fue más intenso que muchos días de pleno invierno, que cortaba el cuerpo de los costaleros cuando salían del relevo y hacía tiritar a los niños que pedían caramelos, estampitas y cera en las primeras filas. El viento, desagradable, aumentaba la sensación térmica de frío y hacía agitar los penachos de plumas de los soldados romanos del Cerro por la avenida de Ramón y Cajal. Por allí pasa la cofradía a buen ritmo, a sabiendas de que hay riesgo de lluvia a media tarde y de que era necesario estar cuanto antes cerca del centro, donde hay más lugares para refugiarse que en esta zona universitaria, cada vez más reformada con la ampliación del tranvía.

A veces chispea, a veces sale el sol. Hay quien busca un arco iris que no sale. Abrigo dentro, abrigo fuera. Al sol sobra, a la sombra falta. No hay quien acierte. No llueve como para abrir los paraguas, aunque en la arquería de las casas baratas del Patronato se refugia la gente por momentos. Otros años, esta avenida era un horno, del asfalto salía fuego y había voluntarios repartiendo vasos de agua para aliviar la sed de los nazarenos que soportaban el castigo de los antifaces de terciopelo sobre los capirotes. Este martes no hay agua ni sed, sólo nazarenos desfilando apresurados y pasos sobre los pies.

El Cerro salió a su hora a pesar de que los meteorólogos cifraban en un 80% la probabilidad de lluvia unas horas después. Salió la Virgen de los Dolores con su himno de Andalucía, con su suelta de palomas y con sus "Dolores, guapa", con la emoción de todo un barrio. La tarde estuvo plomiza y con lluvia débil e intermitente. Una precipitación que no llena los pantanos pero que sí estropea la tarde del Martes Santo. Los Estudiantes, cofradía centenaria y una de las más conservadoras cuando llueve, fue la primera en anunciar que no salía. Con un crucificado como el suyo cualquier otra opción sería una temeridad. Lo hizo además antes de su hora, sin prórrogas ni historias.

La decisión de Los Estudiantes arrastró después a Los Javieres y a Santa Cruz, dejando un Martes Santo truncado e incompleto. Se quedó el día sin su parte más seria por el elevado riesgo de lluvia, que no había frenado antes al resto de cofradías. De haber salido, se hubiera hecho raro ver al Cristo de las Almas saliendo de noche, cuando se ha pasado décadas saliendo a las tres de la tarde. Como lo fue ver al misterio de la Bofetá con tanta luz. O el paso de la Presentación del Pueblo entrando en la Campana con el sol de la tarde y no al ocaso, como era tan habitual.

Qué momentos, por cierto, en la llegada de Pilatos a la Carrera Oficial. La Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación rindió homenaje a la banda de Santa María Magdalena del Arahal, considerada madre y maestra del estilo y que cumple este año sesenta años. Músicos del Arahal tocaron en la Campana con los de San Benito, en una combinación de marchas clásicas aderezadas con los xilófonos y liras que sonaban a música celestial. A Andrea Bocelli en la Catedral de Milán durante la pandemia o Camarón en Montreux. Llega Pilatos con Alma de Dios y entra, como no puede ser de otra manera, con Presentado a Sevilla.

En la esquina de Orfila con Javier Lasso de la Vega gira el Cristo de la Sangre con A los pies de tu Santa Cruz, interpretada por la banda que lleva el mismo nombre que el titular y que en la salida se lució con un solo increíble. Avanza San Benito a una hora desacostumbrada. Como poco habitual es que San Esteban salga a las cinco y media de la tarde y no a las tres. Lleva el Señor de la Salud y Buen Viaje una rosa a sus pies en memoria de Manuel Bustamante, que formó parte de la primera cuadrilla de hermanos costaleros de la hermandad, que este año cumple medio siglo. La Virgen de los Desamparados lleva un cirio recordando a los miembros de aquella cuadrilla que, como él, ya "cruzaron la ojiva del cielo".

Lleva la Virgen del Dulce Nombre una estética preciosa, con una diadema como procesionara por primera vez hace cien años. La misma edad que cumple la Virgen de la Candelaria, la de la hermandad del alcalde, José Luis Sanz, que dice en la radio que prefiere no salir de nazareno porque tendría que estar todo el rato mirando el WhatsApp y así es imposible. Le habrían llegado varios mensajes, por lo menos uno de un desprendimiento de una cornisa en la calle Sierpes y otro del desmayo de un policía local de la Sección de Gala en el Ayuntamiento.

Si la nueva configuración del día se hizo para aligerar las bullas en la zona de la Alfalfa, lo cierto es que se concentran varias cofradías que vienen de la misma zona y se juntan en Orfila, Cuna y el Salvador. En un momento de la tarde se hace imposible cruzar desde las Setas hacia el otro lado de la Carrera Oficial. Para no verse atrapado en la bulla, hay que dar un enorme rodeo por detrás de la iglesia de San Lorenzo para luego salir al Museo. Y si se hizo para evitar retrasos, tampoco funcionó, pues hubo media hora de demora a pesar de que hubo tres hermandades que se quedaron sin salir.

Cae la tarde y baja la temperatura. No hay nazarenos negros en las calle. Quedan los blancos, burdeos, azul y morado. El viento arrasa con las candelerías de los palios y con los cirios de los nazarenos. El gozo de los niños que esperaban que se fuera la luz para pedir cera cae al pozo más profundo de los partes de meteorología, que dan agua para todo lo que queda de la semana. ¿Mira que si se acaba esta noche la Semana Santa? Para que luego digan que todos los años es lo mismo.