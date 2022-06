La Junta promete en campaña que asumirá parte de la línea 3 del Metro

Nuevo capítulo del ruido político en torno a la financiación de la mitad del proyecto de la línea 3 de Metro. El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular a revalidar el cargo en las elecciones autonómicas del 19 de junio, Juanma Moreno, prometió ayer que su Gobierno va a ejecutar con presupuesto propio el tramo de la línea 3 del Metro entre Pino Montano y la Ronda Histórica. La mitad del tramo norte tiene un coste de 566 millones de euros.

“Sevilla no se puede permitir esperar los tiempos del señor Sánchez, que son tiempos largos y complejos”, lamentó Moreno en el encuentro informativo que organiza Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol con los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos y coaliciones que concurren a las autonómicas de mitad de mes.

El líder del PP andaluz reconoció que “nos hemos cansado de que se juegue al gato y el ratón con Sevilla (en alusión a las negociaciones para la firma del convenio de financiación entre la Junta y el Ministerio de Transportes) y les anuncio que vamos a ejecutar la línea 3 del Metro, con presupuesto de la Junta, desde Pino Montano hasta la Ronda Histórica”. Moreno señaló que se va a empezar “ya” con la licitación “inminente” del ramal técnico de Pino Montano, a lo que sumó también su “compromiso de licitar el próximo año la actualización del proyecto de la línea 2 entre Sevilla Este y la Isla de la Cartuja”, y el inicio de la redacción del proyecto del soterramiento de la autovía que une Sevilla con Utrera a la altura de Montequinto y Condequinto, para, “inmediatamente después”, iniciar la obra que acabe con este “cuello de botella”.

El presidente de la Junta defendió el “cambio positivo” que ha “experimentado” Sevilla desde el vuelco del signo político en el Gobierno de Andalucía tras las autonómicas de 2018. “Reivindico el papel que le corresponde a Sevilla como una de las grandes capitales españolas”, en contraposición, expuso, a las “décadas” en las que la ciudad “dejó de ser la prioridad en las inversiones y la gestión de los anteriores gobiernos autonómicos”. La Junta remitió el pasado 11 de abril una propuesta de convenio. El 9 de mayo reclamó vía correo electrónico una respuesta y una reunión, petición que se reiteró el 17 y el 25 de mayo, señalaron fuentes de la Consejería de Fomento.

“Sevilla es más potente, más capaz y más protagonista de lo que sus infraestructuras, su movilidad o sus servicios mostraban cuando llegué al Gobierno de la Junta de Andalucía”, sostuvo el candidato popular, que recordó el “rescate” de “proyectos paralizados” que ahora tienen “plazos y presupuesto”, como el Metro, la Ciudad de la Justicia, las Atarazanas, el estadio de la Cartuja y el tranvía de Alcalá, entre otros.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana insistieron ayer en que “está comprometido totalmente con el proyecto, lo hemos dicho y reiterado siempre desde el primer momento”. El Estado ha reiterado en varias ocasiones su compromiso a contribuir a la financiación de la nueva línea 3 del Metro.

“Nuestro compromiso es doble, hacer las mismas aportaciones que haga la Junta y ayudar a obtener todos los fondos europeos posibles para ayudar a la financiación y que lo que aportemos la Junta y el Ministerio sea tan sólo lo que no cubran estos fondos”, comentó a Diario de Sevilla la ministra Raquel Sánchez minutos después del anuncio de Moreno. Tras repetir de nuevo que el Ministerio está “dispuesto a rubricar el convenio que nos comprometa”, Sánchez señaló que “nos cuesta entender por qué se busca polemizar en un tema tan importante para los sevillanos”.

Por su parte, Antonio Muñoz entendió que “no es de sentido común” dividir uno de los tres tramos de la línea 3 de Metro, como propuso, según el alcalde, el presidente de la Junta. El primer edil socialista detalló que la propuesta de Moreno en torno a la licitación “da la razón al posicionamiento que he tenido desde el minuto uno”, al señalar que “si teníamos el proyecto actualizado y voluntad política, que se licitara”.

El alcalde quiso recordar que siempre ha habido consenso Ministerio-Junta-Ayuntamiento de dividir en dos tramos la línea 3 (Pino Montano-Prado de San Sebastián / Prado de San Sebastián-Ciudad de la Justicia), y “no me entra en la cabeza una división en la licitación del tramo norte, que lo único que hay que licitar es Pino Montano-Prado”. Para terminar, señaló que tiene que conocer cuál es la propuesta concreta, “pero me parece que no es de sentido común que hagamos una sección más del tramo norte”.

La demanda de viajeros del tramo Norte de la línea 3 es alta y conectará barrios populosos con hospitales y centros de salud y varios campus universitarios (Macarena y Rectorado). Con 8,9 kilómetros de longitud, se estima que tendrá 13,3 millones de viajeros al año, una cifra que se acerca bastante al total de viajeros de la línea 1 (17 millones de pasajeros/año antes de la pandemia). De hecho, la relevancia de este tramo Norte es que aumentará en un 80% la demanda de viajes en el Metro de Sevilla. Sus 12 estaciones atienden a una población media de 120.000 habitantes de barrios cercanos.

La obra del tramo Norte de la línea 3 (subterráneo en todas las estaciones menos la de Pino Montano Norte) no sólo permitirá enlazar la línea 1 con Pino Montano, Macarena y la Ronda Histórica, sino que también dejará construidas las estaciones de cruce con las futuras líneas 2 y 4.