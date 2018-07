Metro sí, tranvía también

Los continuos aplazamientos en la construcción de las previstas líneas del Metro de Sevilla dan pie a reflexiones, opiniones y dudas sobre la conveniencia de continuar ampliando la red del Metro. El éxito de la Línea 1 demuestra que no solamente han funcionado las hipótesis originales, sino que ha contribuido a modificar poco a poco los hábitos de movilidad de aquellos sevillanos que están en su área de influencia, rebajando los viajes en transporte privado. También ha contribuido la mejora de los autobuses urbanos y metropolitanos. Y en su medida, la red de carriles bicis. Y caminar más, claro. Pensemos en Montequinto y la Universidad, en un extremo, y en San Juan del Aznalfarache y Ciudad Expo, en el otro. Creo que hay que seguir defendiendo, sin dudas, el Metro como uno de los medios de transporte urbano más importantes en Sevilla y la necesidad urgente de continuar con la red.

Se puede analizar cómo continuar la red, pero no el sistema en sí. La lógica nos dice que un buen camino es rentabilizar lo ya construido. Más frecuencias, trenes con más vagones, etcétera. Y rentabilizar de la mejor manera lo ya proyectado. Y cómo mejorar con nuevas alternativas los dos objetivos anteriores. Por ejemplo, parece sensato potenciar al máximo como nudo de comunicaciones de la ciudad la estación de Santa Justa. Para eso debe haber allí una parada de Metro. ¿Con una extensión de la Línea 1? Parece factible. Y si conecta con Sevilla Este, Fibes, Torreblanca y el aeropuerto como prevé Metro de Sevilla, pues mejor, porque además puede ser en gran medida en superficie. Pero no quiero plantear aquí propuestas, que pueden ser consideradas ocurrencias, para debatir si es mejor galgos o podencos y que nos distraigan del objetivo principal y en el que podemos coincidir la mayoría: necesitamos una red de transporte público en Sevilla, con el Metro como primer elemento, que permita que los habitantes de Pino Montano, Bellavista, Torreblanca y Sevilla Este estén conectados con la ciudad como los de Montequinto y el Aljarafe. Una red que conecte aeropuerto y estaciones de tren y autobuses de largo recorrido y metropolitanos con los grandes centros hospitalarios. Y con los Palacios de Congresos y grandes centros de servicios y teatros de la Cartuja. Con las universidades existentes y futuras. Que permita ir andando desde cualquier parte a la Feria y a los grandes parques. Una red de transporte público con más Metro. Y con líneas de tranvía. Y con autobuses urbanos y metropolitanos. Y carriles bicis y buenas aceras arboladas para caminar.

¿Y el casco antiguo? A partir de la experiencia de la parada de Puerta de Jerez y de El Prado, con una parada en Santa Justa y otra en Puerta Triana, que cubriría Plaza de Armas, solamente nos faltaría cubrir el norte. ¿Podría ser en la Macarena, cerca del hospital? No puedo evitarlo, se me va la mano, y no era ese mi propósito con estas líneas. Analizar diversas ideas y sistemas de transporte está muy bien, pero si procuramos que las opciones no sean excluyentes, creo que nos irá mejor como ciudad. Como dije, Metro si y tranvía también.