Muere Vicente Lleó Cañal, catedrático de Historia del Arte

Vicente Lleó Cañal, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla desde 1997, ha muerto en la madrugada de este viernes en Sevilla. Sus estudios fueron fundamentales para conocer y comprender el renacimiento y el humanismo sevillano. Era autor, de entre otras muchas publicaciones, de Nueva Roma, un texto ya clásico sobre la ciudad. Lleó, que hace unos años fue sometido a un doble trasplante de hígado y pancreas se encontraba ingresado desde hacía unos días.

La trayectoria tanto académica como profesional de Lleó Cañal era muy relevante, hasta el punto de ser reconocido como uno de los máximos exponentes de la ciudad en su campo. Antes de ser profesor en la facultad de Geografía e Historia de Sevilla, lo fue en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (1983-1997). Su bagaje en el extranjero también es muy extenso.

Pronunció conferencias en centros como el Institute of Fine Arts de New York, el Centre d’Etudes de la Renaissance de la Universidad de Tours, la George Washington University de Washington D.C, la Universidad de Verano de Coimbra, el Museo del Prado de Madrid, el Metropolitan Museum de New York, la Villa Spelman de la Johns Hopkins University en Florencia, el Centro di Studi d’ Architettura Andrea Palladio de Vicenza y otros.

En 2004 y 2005 codirigió sendos Cursos de Barroco, organizados por la Fundación Focus Abengoa y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Sevilla. En 2007, ingresó en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras con el discurso titulado Ut pictura poesis. Pintores y poetas en la Sevilla del Siglo de Oro. Era académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.

Entre sus publicaciones, centradas sobre el arte y la arquitectura sevillanas de los siglos XVI-XVIII, destacan los libros, Nueva Roma: mitología y humanismo en el Renacimiento Sevillano (1979, 2001), La Casa de Pilatos (1998) y El Real Alcázar de Sevilla (2002). Ha publicado artículos en revistas españolas y extranjeras, como Archivo Español de Arte, Reales Sitios, Boletín del Museo del Prado, Fragmentos, Napoli Nobilissima, Revue de l’Art , Burlington Magazine.