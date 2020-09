Muere tras recibir el alta uno de los afectados por el virus del Nilo

El virus del Nilo se ha cobrado una cuarta muerte en la provincia de Sevilla. Se trata de un vecino de 78 años de la capital, pero residente temporalmente y trabajador en la pedanía utrerana de Pinzón, donde probablemente fue infectado y donde finalmente ha fallecido más de una semana después de recibir el alta tras resultar positivo en el test PCR que confirmó su infección.

Aunque según las fuentes consultadas, la Consejería de Salud y Familias no incluyen de momento esta muerte como asociada a la picadura de un mosquito infectado por un ave enferma, la sobrina del fallecido sí ha manifestado en declaraciones a este medio que su tío era un hombre "sano y trabajador" y que fue tras resultar infectado y recibir el alta hospitalaria "cuando nunca estuvo ya bien". Una circunstancia por la que tanto ella, como el resto de familiares, achacan su muerte a "complicaciones de la enfermedad".

"Cuando le dieron el alta le comentamos a los médicos que él no se encontraba bien y nos decían que todo era normal. Decían que estas enfermedades son así y que los efectos y síntomas podían durar meses, pero que pasados los primeros 15 días se preveía que todo debía ir a mejor. Él antes de esto no tenía nada, tenía 78 años, pero seguía trabajando en su campo y era una persona sana y activa. Estaba diagnosticado de la fiebre del Nilo y no entendemos porqué la Junta no quiere reconocer que ha muerto por ello, aunque haya muerto en su casa", manifiesta esta familiar.

El fallecido, según el relato de su sobrina, empezó a enfermar con subidas muy altas de fiebre el viernes 14 de agosto por lo que, en un primer momento llegó a pensar que estaba resfriado y luego que podía ser coronavirus, por lo que fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío donde se le hizo una prueba PCR que dio negativa y fue dado de alta tras pasar un día en Observación. "Después de la fiebre muy alta empezó también con vómitos, temblores e incluso se empezó a poner un poco amarillo y de un día para otro no era prácticamente capaz de ponerse de pie sólo, pero no le dieron importancia", afirma.

Ante esta situación, los familiares decidieron trasladarlo días después al Hospital Virgen Macarena, donde permaneció ingresado hasta el 25 de agosto y donde se le practicó la prueba de virus del Nilo, que dio positiva, pese a lo cual le volvieron a dar el alta. "Le decidieron dar el alta porque es una enfermedad sin tratamiento para la que sólo le estaban dando paracetamol y que para ello podía estar mejor en casa. Le dieron el alta porque era un caso leve", dice esta familiar. No obstante, esta persona resultó finalmente fallecida, según este testimonio, "en su casa pero por complicaciones de su infección", aunque manifiesta que decidieron no realizar la autopsia porque estaban "demasiado afectados como para tener que esperar más".

La Consejería de Salud confirma, de momento, tres muertes en la provincia de Sevilla asociadas a este brote. La última víctima reconocida es un hombre de 70 años de Coria del Río que estaba ingresado en UCI del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Los otros fallecidos son una mujer de 85 años y un anciano de 77 años, ambos vecinos de La Puebla.

La cifra de pacientes ingresados bajó este martes hasta ocho, lo que supone un caso menos desde el recuento del domingo, después de que el lunes no mediase alteración alguna en las cifras. Del total de personas hospitalizadas, siguen siendo cuatro las ingresadas en unidades de cuidados intensivos (UCI). De igual modo, las muestras positivas de este virus siguen siendo 31, y el número de casos confirmados se mantiene en 21, al igual que el lunes y el domingo.

Los casos asociados al virus de la fiebre del Nilo, provocado por la picadura de un mosquito, afectan de momento en mayor o menor medida a doce municipios de la provincia, incluida la capital.