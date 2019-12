Junto a la embarcación, en la nave se hallaron también dos todoterrenos robados. Este tipo de vehículos se emplean en los alijos para llegar hasta la playa o zonas de ribera a las que un turismo normal no puede hacerlo. Los porteadores se encargan de sacar los fardos de la lancha y llevarlos a los todoterrenos, que los trasladarán a toda velocidad a las guarderías o almacenes de la droga. Primero a una guardería caliente, de la que saldrán en cuestión de horas o días para llevarlos en cantidades más pequeñas a las guarderías frías, que suelen ser naves industriales de polígonos como este de Salteras en el que apareció la narcolancha.

En el caso de que la goma sea descubierta por las autoridades, es quien debe dar la orden de tirar la droga al mar. Hasta que el garantía no lo ordene, los fardos permanecerán en la narcolancha. El cuarto y último asiento es el del marinero o chacota. Es quien se encarga de bajar la mercancía o deshacerse de ella cuando lo ordene el garantía, y también de gestiones propias de la navegación, como abarloar la lancha a algún otro barco o zona en la que se produce el alijo.

El chalé tiene una cristalera que nada recuerda a una casa de campo andaluza y parece más propia de otros países europeos. Siguen cantando los gallos. En la parte de atrás, fuera de la vista de los periodistas que esperan en la puerta del chalé, hay un criadero de gallos de pelea, varios centenares de aves de esta especie a los que no les falta ningún cuidado, y un reñidero en el que echarlos a pelear. De hecho, la Guardia Civil ha denominación precisamente con ese nombre, Reñidero.

Narcotráfico y gallos de pelea, una vieja relación

La operación Reñidero ha puesto de manifiesto de nuevo la gran afición que hay en el mundo del narcotráfico por los gallos de pelea. Esta actividad está considera legal en Andalucía y Canarias, pero tiene una serie de reglas que no siempre se cumplen. No puede haber apuestas ni tampoco las riñas pueden ser hasta la muerte de uno de los dos participantes. En las peleas ilegales se mueve mucho dinero y no es raro que los narcotraficantes apuesten en estas riñas clandestinas, en las que a veces se les llega a pegar los espolones a los gallos con pegamento de contacto. En la zona de la desembocadura del río Guadalquivir hay una gran afición por las riñas, y grandes narcos de la provincia de Cádiz han caído en algunas ocasiones cuando se encontraban en reñideros. El Cagalera y su hijo, el Diarrea, el Tomate, el Partida o el Acuático son algunos de los narcos más famosos de esta zona a los que se les ha relacionado tradicionalmente con las peleas gallísticas.