La ONCE elogia el programa de Radius del Aula de la Experiencia de la US

'Reporteros del Aula', el programa de Radius, emisora de la Universidad de Sevilla, que elabora el alumnado del Aula de la Experiencia de la US y conducido por dos personas con discapacidad visual, ha sido calificado como "un caso de éxito de la lucha por la inclusión" por paarte de la ONCE. Concretamente ha realizado esta valoración el jefe de prensa de la ONCE, Luis Gresa, entrevistado con motivo de la celebración del 85 aniversario de la Organización Nacional de Ciegos.Tras seis temporadas y más de medio centenar de programas, 'Reporteros del Aula' trata dos veces al mes temas muy diversos que deciden de manera horizontal las nueve personas que conforman el equipo. Todas están matriculadas en el Aula de la Experiencia, un programa universitario de desarrollo científico-cultural y social para mayores de 50 años con interés por el conocimiento, que se imparte en Sevilla y en 11 sedes provinciales y está dirigido a promover la ciencia y la cultura.

"Que la Universidad de Sevilla, que es una institución histórica, con el peso que tiene en la sociedad sevillana y andaluza, tenga un espacio dedicado a las personas mayores me parece fundamental, porque el potencial de conocimiento que tienen estas personas no puede quedarse ahí cuando se jubilan, hay que encauzar todo ese conocimiento de alguna manera, no puede ser que ignoremos todo ese torrente, necesitamos esa serenidad en la reflexión, en la forma de discrepar y de respetarnos entre nosotros", ha asegurado Gresa.

Espíritu de superación

Loli Carmen Polo y Paco Piñero, ambos con discapacidad visual, son parte del equipo de Radius. "Aportamos espíritu de superación, nuestro carácter de no conformarnos", señala Piñero, quien también hace referencia a lo que ha supuesto para él esta "decisión fantástica" de participar en el programa de Radius. "Damos nuestra visión, porque las experiencias que Paco y yo tenemos, no son las que tiene el resto", destaca Polo, que afirma haber encontrado una "satisfacción enorme" en la diversidad de personas que conforman el equipo, con mucho en común, "pero con visiones muy diferentes del mundo”.

El grupo da mucha importancia al contenido intergeneracional, subraya Paco Toledo, responsable del programa, que explica el "reto tecnológico" que han tenido que superar en la confección del espacio radiofónico. Además, han tenido que hacer frente a una elaborar una escaleta, resumir las ideas, organizar el espacio, gestionar los tiempos, un trabajo motivador que según el director del Secretariado de Medios de Comunicación Propios de la US, Rodrigo Elías, realizan de manera ejemplar.

"La Universidad no solo me enseña, sino que me abre ventanas", sentencia Pedro Pastor, integrante del equipo y oncólogo médico en otro tiempo. Algunos consideran este espacio una oportunidad para la reflexión, otros un verdadero "legado histórico", sin importar las ideologías, las diferencias o las discapacidades "acreditadas o no" de cada uno.