OPE de Castigo: La rebelión de los opositores del SAS

"Desolados", "indignados" y "cabreadísimos". Un grupo de radiólogos sevillanos afectados por la gestión del proceso selectivo de la Oferta Pública de Empleo 2018-2021 por la que el Servicio Andaluz de Salud ha admitido "errores en el listado" de puestos ha relatado a este periódico la situación de "indefensión" en la que se encuentran tras lo que consideran una "metedura de pata" de la Administración sanitaria en la que los únicos perjudicados son unos profesionales que han dedicado "mucho tiempo de estudio y sacrificio y otros tantos años de trabajo" para dar una atención especializada a sus pacientes y que ahora "está en peligro". Una "OPE de Castigo" como el propio colectivo de afectados ha denominado a la Plataforma en la que se han agrupado en toda Andalucía junto a anestesistas, nefrólogos y rehabilitadores, las categorías más afectadas, y con la que están dispuestos llegar "hasta el final".

Los testimonios recogidos por este periódico se corresponden con el de especialistas en Radiodiagnóstico que trabajan en grandes hospitales de Sevilla y que se presentaron a las oposiciones que el SAS convocó en 2021 con idea de estabilizar unas plazas que ocupan en calidad de interinos o personal eventual. La misma maniobra se repitió en toda Andalucía. Lo que hasta aquí puede parecer todo dentro de la normalidad se tornó en un nuevo escollo para la Administración sanitaria tras una inesperada rectificación.

Pero, empecemos por el principio. La situación explota cuando el SAS oferta cientos de plazas publicadas en un BOJA siguiendo el proceso habitual. Se abre el periodo de elección y a los pocos días, con gran parte de los opositores con su selección de plazas legal completada y registrada electrónicamente, se modifica por completo el número de plazas y su destino, dejando sin ofertas a los hospitales de las capitales de provincia, en el caso de Sevilla, Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Hospital de Valme, y sólo las cubre en centros comarcales. Así, el especialista que llevaba años esperando su plaza en un centro de referencia en el que ya se había especializado durante años o ya había hecho planes familiares para trasladarse a otro ha visto truncadas sus expectativas. Hasta el punto de plantearse irse a la sanidad privada, según ha relatado a este medio uno de los afectados.

Los afectados se han agrupado en una plataforma y se plantean demandar al SAS

"Nos hemos presentado a una OPE porque iban a sacar plazas en todos los hospitales y centros de la provincia y ahora nos encontramos que sólo hay opción de elegir plazas en comarcales. Yo soy radiólogo de niños. Trabajo en el Hospital Infantil del Virgen del Rocío y, si me sacan de aquí, lo que yo hago no lo va a hacer nadie. Las listas de espera se van a disparar. Llevo años especializándome. Me he ido a Canadá, a Irlanda... y ahora pretenden que me coja la plaza en un hospital en un pueblo. Es un menosprecio", relata uno de los radiólogos afectados que asegura que, de haber sabido que éstas iban a ser las plazas, no se hubiera presentando. "Siento que estado perdiendo mi tiempo y no me dejan otra salida que plantearme irme a la sanidad privada", sentencia.

Los afectados hablan de "indefensión" porque aseguran que el trabajo empleado en aprobar una oposición que les diera por fin estabilidad y acceso a una plaza fija en el SAS y el sacrificio para lograr obtener las mejores notas no les va a permitir elegir destino. "En mi caso, soy el tercero de Andalucía y primero de Sevilla. De tener garantizada mi plaza en mi hospital por la posición dentro de los aprobados y las plazas que habían salido, me han dejado totalmente indefenso y con la plaza más cerca a optar en Osuna o Huelva", apostilla otro de los radiólogos sevillanos afectados.

Según explican, la merma de radiólogos que esta resolución dejaría en la sanidad pública sevillana sería de 15 especialistas menos en los grandes hospitales. De los 53 aprobados en Andalucía, seis trabajan en el Virgen del Rocío, tres en el Macarena, dos en Valme y cuatro en Bormujos. "Ninguna de las plazas de los tres públicos se han ofertado tras la rectificación. No hay ninguna posibilidad de que nos quedemos en Sevilla y no lo entendemos porque trabajamos en esos centros y sabemos las necesidades de cubrir puestos que hay", apostillan. A nivel andaluz, los lugares a elegir han pasado de 170 a 60, sin hospitales de referencia. La supresión de plazas se dispara si se tienen en cuenta todas las especialidades: 337.

Por ello, los afectados se refieren a esta maniobra del SAS como "inédita". "Es la primera vez que no se ofertan plazas en los hospitales grandes para ofrecerlas en los comarcales", dicen. Se preguntan porqué se les "castiga" a ellos con lo que se puede "premiar" a los aspirantes a ofertas posteriores. "Nos obligan a los mejores a coger unas plazas que nadie quiere y nos tememos que las nuestras se van a ofertar en la siguiente OPE con lo cual se está atentando contra el principio de mérito y capacidad. Es la primera vez que se hace esto de no ofertar plazas en los hospitales para ofrecerlas en los comarcales. Es un agravio comparativo con todas las OPE anteriores y con las futuras", sentencian los testimonios recopilados por este periódico.

El colectivo rechaza el concurso de traslado anunciado por el SAS con más de 14.000 plazas

Según los mismos, la única respuesta del SAS a sus reclamaciones ha sido convocar un concurso de traslados extraordinario seis meses después de su resolución en la que se les ofrece a 14.300 profesionales con plaza fija poder elegir destino. "En la mesa técnica celebrada se ha abordado además la situación actual de la OPE en curso y la corrección de destinos realizada en trece categorías tras detectarse un error en las plazas convocadas. Desde la Dirección General de Personal se ha resaltado que el nuevo concurso de traslados pondrá a disposición de estos profesionales que ahora han obtenido plaza fija un amplio mapa de destinos para seleccionar el centro que mejor convenga a sus intereses", ha referido la Administración sobre este conflicto.

Una "solución" que los afectados consideran que les deja "de lado" y "no soluciona nada". "No sirve para nada. Lo único que hace es posponerlo todo. Muy cutre, como siempre. Es una especie de promesa para que creamos que van a hacer algo, pero que para nada soluciona los problemas", valoran los especialistas consultados, que apuntan que nada les garantiza que puedan volver cuando se desarrolle.

La rebelión no se detiene. Los afectados se ha unido en una plataforma que han llamado OPE de Castigo, porque es cómo consideran que se les está tratando con esta resolución. Conforman más de medio millar de personas y amenazan con demandar a SAS y su directora general de Personal, Carmen Bustamante, "por vulnerar sus derechos profesionales y los de los ciudadanos a la salud", que entienden se ha puesto en peligro con las medidas adoptadas recientemente. Reclaman una rectificación de los destinos que se han ofertado, "que sea equilibrada entre todos los hospitales de Andalucía como siempre se ha hecho" -apostillan- y que los traslados se resuelvan "con un concurso extraordinario en el que se oferten todos los destinos publicados a principios de enero, después elijan los aprobados en la OPE 18-21, en tercer lugar los que salgan de la OPE extraordinaria por concurso de méritos 2023 y por último, los que superen la OPE extraordinaria por concurso oposición 2023".

No están solos, el Sindicato Médico de Sevilla o UGT se ha referido públicamente a este conflicto mostrando su apoyo a estos profesionales y exigiendo una rectificación al SAS. En el primer caso, llamando a los afectados a movilizarse; y, en el segundo, reclamando una nueva rectificación y la inclusión de unas plazas de las que acusan al SAS de estar "reservadas para no se sabe quién".