Obama saldará su deuda con Sevilla tres años después de su visita fallida

El alcalde de Sevilla puso la nota de humor revelando el motivo por el que Obama visitará esta semana Sevilla . Después de la cancelación del viaje de 2016, el político recibió un presente del Ayuntamiento de Sevilla. Era el que le iban a entregar en mano y, al ser imposible, se decidió enviárselo a la Casa Blanca. El regalo era una pieza grande de cerámica, un bastonero hecho en Triana. “Fue la clave, no pudo resistirse tras ver cómo alguien se había esmerado tanto en esa pieza y que detrás de ese objeto hubiera la historia de un barrio y de una ciudad, una historia que discurre justo donde comenzó la primera vuelta al mundo, en esa orilla del Guadalquivir. Y ésa es la razón fundamental, aunque obviamente no pueda explicarlo en inglés lo bien que quisiera”, comentó entre bromas Espadas.

De hecho, Obama se ha convertido, sin duda, en el mejor reclamo de la cumbre mundial del turismo. Hasta que no se hizo oficial el anuncio de su participación en este encuentro, el Día de Andalucía, el acontecimiento no se visualizó socialmente con todo su potencial. Sevilla se quedó esperando la visita del ex presidente de los Estados Unidos en 2016, para la que se había blindado una ciudad que había depositado en el viaje grandes expectativas también de negocio. Por entonces, era el gran espaldarazo que el alcalde, Juan Espadas, buscaba para su política de reposicionamiento de la ciudad en el mapa del mundo, una estrategia de proyección exterior que ha trabajado a conciencia en los últimos tres años. Por eso que Obama venga a Sevilla ahora es un doble regalo.

Su aparición es la más esperada. Indiscutible líder global, Barack Obama tenía previsto aterrizar en la madrugada de este miércoles en San Pablo para participar en la cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) , una invitación con la que salda también una deuda con la ciudad de Sevilla, tras haber cancelado horas antes su visita en 2016. En las últimas horas se ha jugado al despiste, pero todo parece indicar que el ex presidente de EEUU se habría desplazado en un vuelo privado hasta el aeropuerto de San Pablo y no a Morón, como se especuló hace unos días.

El protagonismo de la primera dama de Kenia, entre otros VIP

No sólo es Barack Obama. La cumbre del WTTC reunirá desde hoy en Sevilla a personalidades de gran talla, como la primera dama de Kenia, Margaret Kenyatta, que ayer llegó en AVE hasta la estación de Santa Justa. Allí fue recibida por la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, y por la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño. Tras su figura menuda y tímida, aparece una auténtica líder en su país, donde muchos creen que fue clave en la campaña presidencial de su marido, Uhuru Muigai Kenyatta. Se le reconoce por liderar iniciativas como la apodada Campaña Beyond Zero, para reducir las tasas de mortalidad materna infantil. El 24 de octubre de 2014 fue nombrada Persona del Año por la ONU en Kenia. Otra de las personalidades destacadas es el ex presidente de México Felipe Calderón, que colaboró durante su gobierno con el presidente Obama. Abogado y político, el mexicano es ex militante del Partido Acción Nacional y estuvo en el cargo de 2006 a 2012 y sus políticas en materia turística fueron reconocidas. Al terminar su mandato, se trasladó a Estados Unidos, donde obtuvo un contrato de profesor en la Universidad de Harvard.