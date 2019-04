Obama llega a Sevilla tras un viaje fallido, una carta y una cerámica de Triana

Barack Obama se ha convertido, sin duda, en el mejor reclamo de la cumbre mundial del turismo. De hecho, hasta que no se hizo oficial el anuncio de su participación en este encuentro, el Día de Andalucía, el acontecimiento no se visualizó socialmente con todo su potencial. Sevilla se quedó esperando la visita del ex presidente de los Estados Unidos en 2016, para la que se había blindado una ciudad que había depositado en el viaje grandes expectativas también de negocio.

Por entonces, era el gran espaldarazo que el alcalde, Juan Espadas, buscaba para su política de reposicionamiento de la ciudad en el mapa del mundo, una estrategia de proyección exterior que se ha trabajado a conciencia en los últimos tres años. Por eso que Obama venga a Sevilla ahora es un doble regalo.

¿Cómo ha conseguido el WTTC atraerlo hasta esta cita? "El señor Obama es un convencido del beneficio social del turismo, lo demostró cuando fue presidente", ha explicado esta mañana la presidenta de este organismo mundial, Gloria Guevara.

En la organización aseguran que Obama se quedó con las ganas de visitar Sevilla y que viene a España de nuevo (en 2016 inició una gira oficial por el país) "encantado de la vida". "Está fascinado por España", asegura la mexicana, muy agradecida de que el líder americano haya aceptado participar en al cumbre de Sevilla. "Lo invitan a muchos eventos y congresos y suele ser muy selectivo", apunta Guevara.

El alcalde de Sevilla ha puesto la nota de humor revelando el motivo por la que Obama visitará esta semana Sevilla. Después de la cancelación del viaje de 2016, el político recibió un presente del Ayuntamiento de Sevilla. Era el que le iban a entregar en mano y, al ser imposible, se decidió enviárselo a la Casa Blanca. El regalo era una pieza grande de cerámica, un bastonero hecho en Triana.

Así fue el regalo a Obama Una pieza realizada artesanalmente en torno de alferería, a modo tradicional de los alfareros de Triana, con pigmentos verde cobre sobre esmalte de acuerdo con la técnica de sobrecubierta. Una jarra decorativa que mide 68 centrímetros de alto y lleva una inscripción en agradecimiento de la visita del presidente estadounidense y el escudo del Ayuntamiento de Sevilla. La obra está inspirada en un aguamanil del siglo XVIII, cuya versión original se encuentra expuesto en un museo de Barcelona.

"Fue la clave, no pudo resistirse tras ver cómo alguien se había esmerado tanto en esa pieza y que detrás de ese objeto hubiera la historia de un barrio y de una ciudad, una historia que discurre justo donde comenzó la primera vuelta al mundo, en esa orilla del Guadalquivir. Y ésa es la razón fundamental, aunque obviamente no pueda explicarlo en inglés lo bien que quisiera", ha comentado entre bromas Espadas.

Cuando se canceló la visita de Obama a Sevilla, tras la matanza de cinco policías estadounidenses en Dallas, ya había incluso francotiradores apostados en las azoteas del centro histórico. Todo estaba preparado y se había desembolsado incluso un gasto en la ciudad, que fue asumido. El plan era que el entonces presidente, acompañado de Felipe VI, recorriera el centro histórico de Sevilla, pasando por la Catedral y el Alcázar. Fue un gran chasco para la ciudad y sus mandatarios, que no quisieron quedarse con la mera decepción.

El alcalde remitió entonces una carta en la que lamentaba profundamente la cancelación de esta visita e invitaba al mandatario estadounidense a volver en otra ocasión a la capital hispalense.

Barack y Michelle Obama son dos enamorados de España. Y su hija Malia, también, pues eligió Sevilla para pasar un año sabático. La visita del presidente en 2016 fue un hito en la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países: fue la primera vez que un mandatario estadounidense pisó suelo español en quince años. Esta semana, su visita hará historia.