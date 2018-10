El PP afirma que hay 77 puntos críticos de gorrillas en Sevilla

El Partido Popular ha presentado un mapa con “77 puntos críticos de la ciudad donde los aparcacoches ilegales o gorrillas ejercen la actividad con impunidad, bajo la coacción, en numerosos casos, a los propios vecinos”. En rueda de prensa, Beltrán Pérez ha señalado que el mapa se ha realizado después de diferentes sesiones de trabajo con asociaciones, colectivos vecinales y otras entidades de los distintos distritos en los que se han ido detectando “los lugares en los que la práctica se ha consolidado hasta crear un problema de primer orden”.

El portavoz popular, menciona que distritos como Casco Antiguo, Nervión y San Pablo- Santa Justa tienen “más de una decena de puntos conflictivos como consecuencia de los aparcacoches ilegales en sus calles”. “En todos ellos se ha venido detectando un incremento”, explica Pérez, “sin que el Ayuntamiento haya activado ningún tipo de mecanismo para evitarlo”.

Para el PP, “Sevilla es un mapa de inseguridad, de botellona y de aparcacoches ilegales debido a la inacción del gobierno de la ciudad y a la falta de coordinación con la Delegación del Gobierno”. Frente a ello, Beltrán Pérez defendió que, durante el mandato anterior, el Partido Popular “consiguió decrecer la práctica con una unidad específica de la policía compuesta por 12 agentes, que Espadas desmanteló en cuanto llegó al gobierno”. Igualmente, afirma que existía “una base de datos a disposición de todos los distritos y unidades policiales que recogía zonas, días de actividad, número de personas que ejercen, horarios más frecuentes y características de la zona, entre otras observaciones que los agentes consideraban de interés”. También, señala que existía un “control continuo” de la documentación de los gorrillas, nacionales o inmigrantes, mediante el operativo de los 12 agentes y se pusieron en marcha campañas de concienciación.

“Esto sucede porque el alcalde no tiene la seguridad como prioridad, ha decidido no actuar directamente sobre ella y prefiere mantener determinados asuntos tranquilos a enfrentarse a los problemas que verdaderamente preocupan a los vecinos y la seguridad, la botellona y los gorrillas son un problema para la ciudad, hay que atajarlo y hay que resolverlo”. Ante ello el candidato popular a la Alcaldía exige a Espadas que se tome “en serio” el “problema” de la seguridad, de la movida y de los gorrillas, que “deje de contar cosas que no existen en la ciudad, que abandone la política de marketing, que deje de ser un alcalde de anuncios fantasmas y que sea un alcalde de realidades, de solución de los problemas”.

El gobierno critica al PP por alarmar a la ciudadanía

Por su parte, el concejal de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, criticó “la falta de rigor y el cinismo del PP, un partido que no hizo absolutamente nada por poner fin a los aparcacoches ilegales cuando gobernó esta ciudad”, a cuenta de las reclamaciones de los populares sobre tal aspecto.

“A pesar de los numerosos anuncios de Beltrán Pérez y de Zoido, su gobierno sólo contribuyó a dejar un legado y una situación que hemos mejorado en estos tres años con respecto a su mandato”, señaló Cabrera, asegurando que los dispositivos de control y de vigilancia se mantienen y “estamos trabajando con seriedad, poniendo en marcha medidas para acabar con esta práctica”.

Para Cabrera, “todos los esfuerzos de Beltrán Pérez se centran ahora mismo en alarmar a la ciudadanía y en que olvide que todas las medidas que su partido puso en marcha cuando gobernó fracasaron, como es el caso de la zona azul, que utilizaron como medida de seguridad y con la que solo consiguieron desplazar los gorrillas a otros barrios”.