El PP denuncia que Espadas ha presentado el proyecto de la Magdalena seis veces

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, tras presentar el gobierno municipal el proyecto de reurbanización de la Plaza de la Magdalena, denunció “los engaños de Espadas y exigió realidades ante la constante estrategia de marketing del alcalde que vende hasta en seis ocasiones le mismo proyecto”.

Beltrán Pérez explicó en una nota que “en mayo de 2019, justo antes de las elecciones, el alcalde ya anunció la reordenación integral y reurbanización de la Plaza de la Magdalena. Un proyecto que vendió a bombo y platillo, y que, un año y medio después, vuelve a venderlo porque no ha hecho nada”.

“Asistimos una vez más a la estrategia de marketing y a un nuevo episodio en el que el señor Espadas anuncia lo que ya anunció hace un año y hasta tres y cuatro años, como ha ocurrido también con otros proyectos como la Fábrica de Artillería o el Paseo Juan Carlos I. Proyectos que debían estar ya terminados y que vuelve a intentar que sea de nuevo noticia cuando lo que llevan es muchos años de retraso”, manifestó el portavoz popular.

Beltrán Pérez señaló que se trata del enésimo anuncio que hace Espadas desde el año 2018. “Al menos en seis ocasiones ha anunciado el gobierno municipal la reordenación y reurbanización de la Plaza de la Magdalena, la última hace justo un año y medio cuando presentó el proyecto. Pues a día de hoy todo sigue igual y nada ha avanzado. Espadas viene desde el año 2018 haciendo una cascada de anuncios de proyectos que nunca llegan a materializarse”, detalló el popular, que añadió que “esto es una muestra más del estancamiento al que Espadas tiene sometido a la ciudad. Un ejemplo más de esta desidia municipal y la política de marketing del alcalde”.

Beltrán Pérez concluyó afirmando que “el alcalde está más centrado en sus aspiraciones personales que en la ciudad y lo único que hace es volver a vender lo que ha ya ha vendido en anteriores ocasiones y que no se ha hecho, lo único que hace es engañar una y otra vez a los ciudadanos”. Indicó que “lo que necesita la ciudad de Sevilla es un alcalde que conforme y haga realidades no que se dedique al marketing para sus aspiraciones personales, para su carrera hacía la secretaria general del PSOE-A. Espadas no está, Espadas tiene que estar en los intereses de la ciudad y tiene que abandonar la política de marketing vacío y centrarse en la política de realidades y proyectos y promesas cumplidas”.