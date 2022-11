El PP afirma que en el casco histórico no cabe ni un alojamiento turístico más

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado hoy, durante una conferencia en el espacio La Sevilla que quiero que organiza la Asociación Foro Sociedad Civil Sevillana, que en el Casco Histórico de nuestra ciudad no cabe ni un alojamiento turístico más.

Durante la charla, Sanz ha destacado la necesidad de que haya un equilibrio entre el sevillano y el turista, no puede ser que la mayoría de las viviendas que haya en el centro de la ciudad sean para viajeros, lo que se traduce en despoblación de nuestro casco histórico. Por ello, "hay que llevar a cabo un plan real de turismo gestionado con eficacia y eficiencia, un plan en el que puedan convivir vecinos y turistas, algo que haré cuando sea alcalde".

"Sevilla tiene que ser agradable para vivir y para visitar, por lo que primero hay que hacer habitable el casco histórico para los sevillanos y tomar medidas, como la regulación de los alojamientos turísticos, para evitar la desertización de nuestra ciudad", ha manifestado José Luis Sanz. Ha añadido que "el PSOE está haciendo que el centro se convierta en un parque temático y que haya más turistas y menos sevillanos”.

"Cuando sea Alcalde haré más habitable nuestro casco histórico y devolveré a los sevillanos el centro de la ciudad dotándolo de más transporte público y aparcamientos, y llevaré a cabo un plan turístico eficaz para fidelizar un turismo de calidad, un plan en el que puedan convivir vecinos y turistas", ha reiterado José Luis Sanz.

El candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, ha manifestado que "Sevilla es una ciudad que está abandona y paralizada, una ciudad en la que los servicios básicos municipales no funcionan, una ciudad que no cuenta con los suficientes policías para garantizar la seguridad, una ciudad que lidera el ranking de los barrios más pobres de España, una ciudad en la que el gobierno municipal no gasta lo que destina para invertir en los barrios. En definitiva, una ciudad en la que no hay nadie pendiente de nada".

Al hilo de ello, José Luis Sanz ha señalado que "Sevilla carece de proyecto de ciudad así como de un alcalde con capacidad de liderazgo y gestión". Ha añadido que "el alcalde Muñoz está incapacitado para gobernar el futuro cuando no sabe gestionar el día a día de la ciudad. Tenemos a un alcalde que está más pendiente de mirar a las estrellas que a los barrios, que están abandonados, de ir de acto en acto y no gestionar el día a día".