El PSOE de Sevilla califica de "muy mala noticia" la entrada de Vox en el gobierno municipal del PP

Una muy mala noticia para Sevilla un posible retroceso que no van a permitir. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla y ex alcalde, Antonio Muños, ha alertado este lunes de las consecuencias que tendría la entrada de Vox en el gobierno municipal de la ciudad, noticia avanzada por este periódico. Muñoz ha asegurado en una convocatoria de rueda urgente que no esperaban que esta situación se diera. Ha acusado al alcalde, José Luis Sanz, de mentir una vez más, ha advertido del papel de actor secundario que el regidor habría jugado en las negociaciones dirigidas desde Madrid y ha negado que la ciudad esté bloqueada, insistiendo que lo que existe es una falta de rumbo total por parte de Sanz.

"Es una muy mala noticia para Sevilla que la extrema derecha pueda entrar en el gobierno municipal. Es una mala noticia para la cultura, las mujeres, los barrios, los colectivos LGTBI, el medio ambiente o la igualdad. No pensábamos que esto pudiera suceder nunca. Sevilla es una ciudad abierta y tolerante. La posible entrada de Vox en el gobierno no invita al optimismo", ha indicado Muñoz.

El ex alcalde ha asegurado que tenían indicios claros de que este acuerdo se llegara a producir por el comportamiento de los grupos en los Plenos: "Se acabaron las peleas de broma en el Salón Colón. En el Pleno de esta mañana hemos visto las sonrisas en los concejales de Vox".