El nuevo líder del PSOE de Sevilla escenifica en la Diputación su apoyo a la continuidad de Villalobos

El secretario quiere rodearse de gente "leal" y "capaz"

El proclamado secretario del PSOE de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos, ha eludido avanzar quién le acompañará en la nueva ejecutiva. Preguntado al respecto, sólo ha defendido que "lo verdaderamente importante" va a ser la estructura de funcionamiento para una provincia con casi dos millones de habitantes, con pueblos muy pequeños y una capital, y que tiene que ser "versátil y polivalente". Primero serán los esquemas, luego los nombres, ha insistido cuando faltan 30 días para el congreso provincial en el que deben concretarse. "Nadie me ha pedido nada hasta ahora", ha asegurado además, aunque en el comunicado que difundió Carmen Tovar, de la corriente Hacer+PSOE cuando desistió de su candidatura, sí que se intuía que las palabras "integración" no eran gratuitas. Fernández de los Ríos sí ha dejado claro que quiere rodearse de "gente leal, pero de gente capaz: hay muchas capacidades demostradas en la provincia de Sevilla; no podemos desaprovechar un ápice de talento", ha apostillado.