La oposición en bloque pide a José Luis Sanz que "pare la destrucción de la agenda cultural de Sevilla"

La oposición en bloque ha aprobado una moción de los socialistas que insta a José Luis Sanz a parar la “destrucción” de la agenda cultural de la ciudad y a mantener abierto el Teatro Lope de Vega durante esta temporada compaginando su programación con la ejecución de las obras derivadas de los compromisos asumidos con la Inspección de Trabajo y con cargo al contrato de mantenimiento vigente en el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS). “Se trata de una auténtica enmienda a la totalidad a la gestión de Sanz en materia cultural en sus primeros cien días de gobierno puesto que ha sido un despropósito y un deterioro a la imagen de Sevilla como ciudad de la cultura”, según ha valorado el portavoz socialista, Antonio Muñoz.

Los socialistas han justificado la moción por la concatenación de decisiones y rectificaciones que, en materia de cultura, se han ido sucediendo durante los cien primeros días de gobierno municipal de Sanz. "Desde el hecho de dejar a la ciudad sin agenda cultural en verano hasta el anuncio de que no habría este año Festival de Cine que después rectificó pero sin conocerse a día de hoy cómo se organizará, pasando por la dimisión del gerente del ICAS poco tiempo después de haber sido nombrado, el desbarajuste en la gestión interna de este organismo cultural y sus distintos espacios, el desprecio a la Feria del Libro de Sevilla y a sus organizadores (los libreros), la falta de noticias sobre el premio de novela Almudena Grandes, el cerrojazo el Teatro Lope de Vega o el reciente anuncio de que la de 2023 será la última edición del Festival Escena Mobile".

En su debate durante el Pleno, Muñoz se ha dirigido a Sanz: “Seguramente como usted gobierna en función de aquello que le gusta o no le gusta, la cultura no le gusta. Ni tampoco la gente ni el sector de la cultura”. “Lo que funciona no se toca, y usted lo está tocando todo porque no aguanta que tengan el sello de la gestión anterior. No destruya, sino que mejore, y ahí tendrá la colaboración del Grupo Municipal Socialista”, ha remarcado.

El alcalde ha calificado a Muñoz de un "nefasto gestor del turismo, del urbanismo y de la cultura". Su gestión, le ha insistido, ha sido "un despropósito". Le ha afeado que diera una "financiación de quinta división" a los organizadores de la Feria del Libro y que le "dimitiera" el director del Festival de Cine un mes antes de las municipales porque "les había pillado el toro con las licitaciones y con la reserva de espacios" teniendo en cuenta la gala de los Grammy. "Le ha faltado decir 'la cultura soy yo', pero la política cultural estaba ya destrozada" cuando el PP asumió la Alcaldía, le ha espetado el alcalde.

La moción socialista aprobada se ha planteado con cuatro puntos de acuerdo. El primero insta al equipo de Sanz “a tener altura de miras en la política cultural, no destruyendo los avances logrados en materia de agenda cultural, proyección internacional de la ciudad, lazos con el sector profesional o creación de nuevos públicos, sino mejorando lo ya existente y proponiendo estrategias innovadoras que nos ayuden a avanzar como sociedad y lograr el acceso a la cultura de toda la ciudadanía”. El segundo se refiere específicamente al Festival de Cine, sobre el que se reclama “mantener el espíritu y la filosofía, su apertura a nuevas tendencias, el fomento de la diversidad cultural y el apoyo a la creación andaluza y sevillana, potenciando su proyección internacional”.

Los dos últimos puntos de acuerdo hacen referencia al cierre del Lope de Vega. Por un lado, se insta al gobierno de Sanz a mantener abierto este espacio escénico en la presente temporada compaginando este hecho con la ejecución de las obras que se lleven a cabo de conformidad con el programa de obras que se presente a la Inspección de Trabajo. Y, por el otro, se pide que el Ayuntamiento de Sevilla ejecute de forma inmediata las tres actuaciones que no pueden demorarse y que se desprenden del requerimiento de la inspección de trabajo (obra del hueco del montacargas, elaboración del programa de actuaciones y actualización de la evaluación de riesgos), ejecutando las obras que resulten necesarias con cargo al contrato de mantenimiento del ICAS en vigor.