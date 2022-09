James Rhodes dona 490 euros a la mujer que devolvió la pensión a una anciana

Estrella Yedra, la vecina del Cerro Amate que este miércoles devolvió a una anciana el dinero de su pensión tras encontrarlo tirado en un parque, ha recibido una donación por la misma cantidad, 490 euros, realizada por el pianista hispanobritánico James Rhodes.

La mujer se convirtió en un ejemplo de solidaridad devolviendo a una anciana de 84 años los casi 500 euros de su pensión que perdió en un parque del mismo barrio, y ha asegurado que "solo pensaba en alguna familia que le hiciera falta".

Pese a que Yedra se encuentra en una situación económica complicada, en ningún momento se le "pasó por la cabeza" quedarse con esa cantidad de dinero. Rhodes ha destacado la actitud de la mujer, muy “emocionada y agradecida”.

Le ofrecen un puesto de trabajo

La mujer ha conseguido un trabajo gracias a su gesto. Esta sevillana empezará a trabajar a partir del próximo 10 de octubre como limpiadora en el centro de salud de Montequinto. Quien la ha contratado es la empresa Clece, cuyo responsable de Personal en Sevilla contactó con ella tras enterarse de lo ocurrido y de las necesidades de esta mujer y su familia. Empezará cubriendo una excedencia por un año.

"No lo dudé. No era mío"

Estrella, vecina de Rochelambert asegura que no se le pasó por la cabeza quedárselo a pesar de que el dinero "es más de lo que tiene" y rechazó el "regalo" que le quería hacer la pensionista.

Estrella, para la que los agentes que patrullan el barrio han pedido la Cruz al Mérito de la Policía Local, explicó que "no dudó" que tenía que devolver el dinero, porque "lo que no es mío, no es mío". "No se me pasó por la cabeza quedármelo. Sé lo que es que le haga falta dinero a alguien. Me siento feliz y tranquila", ha reconocido.

En la comisaría de la Policía Local de Cerro Amate, ambas protagonistas se encontraron en un momento que Estrella ha calificado de "muy emocionante". "Me ha dicho que me quiere hacer un regalo, pero no hace falta", ha señalado esta vecina de Rochelambert, que asegura que conoce a la hija de la anciana del barrio.