Plan Respira: la aplicación para pedir las autorizaciones se habilitará a primeros de 2023

A partir de principios de 2023, las cámaras del Plan Respira de Sevilla en el casco antiguo de Triana y en el centro empezarán a funcionar en pruebas y se habilitará la App para que se puedan solicitar las autorizaciones con base en los criterios establecidos en la normativa, explica el Ayuntamiento.

Para la puesta en marcha del sistema de control de accesos, se están renovando e implantando nuevas cámaras en Casco Antiguo y Triana. Se está desarrollando un sistema avanzado y fácil de usar de software que dé cobertura a todas las autorizaciones previstas en la normativa.

En otoño, se realizará la instalación de toda la señalización informativa y una amplia campaña informativa entre residentes y sectores económicos para dar a conocer el programa Sevilla Respira.

Durante un año, de enero de 2023 a enero de 2024, habrá un periodo de adaptación, información y de registro por parte de todos los residentes, empresas y sectores afectados. Durante ese periodo las cámaras funcionarán, se analizarán los flujos de circulación, etc. De forma progresiva, a lo largo del año, se iniciará una campaña para informar a quienes entren de forma incorrecta cuál es la fórmula para acceder de forma correcta al Casco antiguo o al conjunto histórico de Triana y los supuestos recogidos en la normativa.

El objetivo es que durante un año prácticamente todo el mundo haya pasado una vez por la zona de tráfico restringido y haya tenido la oportunidad de recibir la información en su domicilio si lo ha hecho incorrectamente. Este periodo también permitirá que los colegios puedan informar en el periodo de matrícula del curso 2023-2024 y realizar las inscripciones a partir de septiembre del próximo año, y también que los aparcamientos subterráneos hayan podido hacer campañas de comunicación entre sus clientes para explicarles que podrán seguir siempre aparcando en estos equipamientos.

Motocicletas, ciclomotores, bicicletas y vehículos de movilidad personal (patinetes) podrán acceder sin limitación alguna a las zonas de tráfico restringido sin necesidad de registro previo.

El régimen de autorizaciones del plan Sevilla Respira garantiza en todo momento:

el acceso de los residentes

la entrada y salida de los aparcamientos privados, públicos y rotatorios

la carga y descarga de mercancías

el acceso de vehículos de personas con movilidad reducida

los vehículos de los servicios públicos

el paso hacia hoteles y apartamentos turísticos

la ida y recogida de escolares o de las personas mayores en instalaciones de estancia diurna

establece un sistema de pases de invitados expedidos por los residentes para sus familiares u otras personas que deseen o, por ejemplo, para las bodas

así como un sistema de autorizaciones ocasionales para cualquier usuario que de forma puntual tenga la necesidad de acceder al interior de las zonas de tráfico restringido mediante un sistema de bolsa de horas anual.

Tanto en el Casco Antiguo como en la zona histórica del barrio de Triana, el régimen de autorizaciones contempla el acceso ilimitado a los residentes, así como el acceso de los usuarios de plazas de garaje en los mismos términos actuales (autorizaciones tipos A y B de la Ordenanza de Circulación).

Para los no residentes que necesitan entrar al centro

El plan desarrolla especialmente las autorizaciones tipo C, planteando un catálogo de excepciones que, de forma justificada, pretenden facilitar sobre todo el desarrollo de la actividad económica y el acceso de aquellos colectivos que, sin tener la consideración de residentes, necesitan acceder a las zonas de tráfico restringido.

Entre ellos están los clientes de establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos (con acceso ilimitado si tienen concertado aparcamiento en el hotel o limitado sólo para el check-in y otro el día del check-out en el caso de no tenerlo, y con gestión directa de la lista de excepciones por el propio establecimiento para sus clientes); para los vehículos vinculados a actividades económicas de las empresas ubicadas en las áreas restringidas, con la puesta a disposición de una bolsa de hasta 500 horas anuales a excepción de vehículos comerciales y de carga y descarga, que no requieren autorización; para invitados por parte de los residentes directamente a través de una aplicación móvil, con hasta dos matrículas de forma simultánea por domicilio; para recogida de escolares, con hasta cuatro vehículos por unidad familiar no residente que podrán acceder en días lectivos, con la puesta a disposición de una bolsa de hasta 360 horas y con gestión directa de la lista de matrículas por parte de las unidades familiares; para accesos ocasionales, para cualquier usuario que tenga la necesidad de algún tipo de gestión personal, con una bolsa de 200 horas anuales por matrícula y hasta 10 accesos por matrícula al mes, siendo compatible con las autorizaciones para recogida de escolares y vehículos que transporten o recojan a personas de movilidad reducida; y, por último, otros casos puntuales, como vehículos nupciales, seguridad privada, transporte a centros de estancia diurnas y talleres mecánicos, entre otros.

Carga y descarga

En cuanto a la carga y descarga, no se requerirá ni registro ni autorización previa para aquellos vehículos industriales o comerciales que se sitúen entre 3.500 y 12.000 kilos de peso máximo autorizado, que podrán acceder entre las 22.00 y las 9.00 horas.

No tendrán límite horario aquellos de hasta 3.500 kilos, ordenando de este modo el acceso de vehículos pesados de mayores dimensiones dentro de los horarios de menor afluencia de público. Así pues se flexibiliza el acceso de pequeños vehículos de reparto a lo largo de todo el día para paquetería como consecuencia del incesable incremento de compra online, reparto de supermercados, productos farmacéuticos o acceso de profesionales.

Estas medidas se complementarán con la adaptación de los tiempos máximos de permanencia en las reservas de carga y descarga recogidos en el Plan de movilidad (PMUS) que fomenten el uso de las zonas reservadas para la carga y descarga en función del tipo de producto y tramo horario en que se encuentre, y evite el mal uso de las mismas como simple zona de estacionamiento de furgonetas, tal y como el propio PMUS ha detectado en su fase de diagnóstico.

Movilidad reducida y aparcamientos rotatorios

No tendrán tampoco limitación ni de acceso ni de permanencia aquellos vehículos que transporten o recojan a personas de movilidad reducida, previo registro y acreditación en tiempo real por parte de la persona titular de la tarjeta PMR.

E igualmente, no habrá prohibiciones para los accesos a los aparcamientos rotatorios siempre que los mismos dispongan de plazas libres, para lo cual se habilitarán sistemas de información adicionales a los ya existentes en los puntos de acceso por los itinerarios autorizados, así como distintos servicios públicos (Bomberos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, asistencia sanitaria, vehículos de Parques y Jardines, limpieza viaria, recogida RSU, alumbrado público y conservación de pavimentos, abastecimiento y saneamiento de aguas, etcétera), transporte público de viajeros, empresas de suministro de electricidad, gas, telefonía o similar, correos y servicios postales, así como servicios funerarios entre otros.

