El Polígono San Pablo aguarda ayudas europeas para la rehabilitación de sus edificios

Los 2.000 vecinos de los edificios de los barrios D y E del Polígono San Pablo, una zona vulnerable por su tasa de desempleo superior a la media de la ciudad de Sevilla, están expectantes ante las ayudas europeas de los Fondos Next Generation que van a recibir para la rehabilitación de sus bloques con obras de eficiencia energética, para ahorrar en costes, y de accesibilidad.

El proyecto lo ha presentado la Gerencia de Urbanismo de Sevilla ante la Consejería de Fomento de la Junta, administración que lo ha admitido y lo está tramitando.

La asociación de vecinos Amanecer ha trabajado durante estos dos últimos años (desde junio 2020) junto con la empresa Plataforma de Rehabilitacion Integral (PRI) en informar a las comunidades de vecinos sobre la posibilidad de acogerse a las subvenciones procedentes de la Comunidad Europea (fondos Next Generation) para la mejora de la eficiencia energética de los edificios y su accesibilidad.

La asociación vecinal da por hecho que ya se han logrado esas ayudas, aunque desde el Ayuntamiento de Sevilla y desde la Consejería de Fomento de la Junta se aclara que aún no hay ninguna decisión definitiva al respecto de esas ayudas para la rehabilitación de San Pablo. "A día de hoy la Junta de Andalucía no ha comunicado nada al respecto de la aprobación de fondos autonómicos para rehabilitar viviendas en el Polígono San Pablo", ha aclarado este mes el Ayuntamiento. Desde Fomento de la Junta se precisa que "todavía no hay resolución definitiva de esta línea de ayudas para rehabilitación de barriadas a la que se presentan solicitudes y posteriormente se resuelven".

Hasta el momento, la Gerencia de Urbanismo de Sevilla ha presentado el proyecto ante la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Lo ha admitido y lo está tramitando la Secretaría General de Vivienda desde el pasado 29 de julio. Consta de 8 fases (los expedientes son del 41007-ERRP-56-22 hasta el 41007-ERRP-63-22) y está enmarcado en el “plan de barrio”.

Esta actuación se enmarca en la orden de 8 de marzo de 2022, correspondientes al programa 1 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitacion residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.

La asociación Amanecer, que dirige Miguel Ángel Garcés, ha señalado "la respuesta magnífica de las comunidades, que son las verdaderamente beneficiadas por estas ayudas, en la entrega de la documentación necesaria para la culminación de este proyecto". Y reclama a las administraciones que se agilicen los trámites para lograr un barrio moderno y accesible.